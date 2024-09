Vertedero crónico en la calle General Brito de Lleida

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

"¿Este vertedero crónico no tiene solución?" se pregunta un lector, Pere Serret, preocupado por la situación que parece no tener fin en un solar de la calle General Brito de Lleida. La imagen que acompaña su testimonio fue tomada hace apenas unos días, pero el problema que denuncia lleva "muchos años", según sus palabras. "Desde hace muchos años, bastantes, este solar se ha convertido en un vertedero recurrente, sin que nadie haga absolutamente nada para solventar el problema", asegura.

El lector añade que este espacio se ha convertido en un foco de basura y desechos de todo tipo, acumulándose de forma constante sin que las autoridades o los responsables tomen medidas al respecto. "¿Es que no existe una solución para este problema?"

Su queja pone de manifiesto una preocupación creciente entre los vecinos de la zona, que han sido testigos del deterioro del solar y de cómo, con el paso del tiempo, se ha convertido en un espacio donde se depositan todo tipo de residuos: desde bolsas de basura doméstica, hasta escombros y objetos voluminosos que, al parecer, son abandonados sin control.

"Los vecinos hemos reclamado en más de una ocasión, pero parece que nuestras voces no son escuchadas. Da la sensación de que a nadie le importa este rincón de la ciudad, que sigue acumulando basura mientras nosotros lo vemos día tras día", relata el lector, quien se muestra desconcertado por la falta de acción por parte de las autoridades competentes. "Me pregunto si realmente no hay solución, o si simplemente se ha dejado de lado este problema", añade.

Además, subraya los riesgos que este tipo de vertederos clandestinos pueden representar para la salud pública y el medio ambiente. "Es una cuestión que va más allá de la imagen de la ciudad. Estamos hablando de focos potenciales de insalubridad, con todo lo que eso implica, desde plagas hasta malos olores. ¿Es que debemos esperar a que la situación empeore para que se tomen medidas?", concluye, esperando que su denuncia sirva como un nuevo llamado de atención a quienes tienen el poder de cambiar la situación.