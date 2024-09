Una mujer declara que desde los 7 hasta los 18 años sufrió los abusos de la expareja de su madre en Lleida

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Una mujer ha declarado este jueves ante la Audiencia de Lleida que durante más de una década sufrió los abusos sexuales de la expareja de su madre. Según ha relatado, los hechos empezaron el año 2003, cuando ella tenía 7 años y el hombre empezó a mostrarle o hacerle tocar su pene en el piso donde vivían en Lleida. "Pasaba cada día y me acuerdo de todo", ha dicho la joven, que también ha relatado que desde los 12 años hasta los 18 sufrió varias violaciones por parte del hombre. Finalmente, después de ser madre, la mujer denunció los hechos en el 2021. Ha dicho que no lo hizo antes porque tenía "miedo" y pensaba que nadie la creería. "No quiero ninguna indemnización, quiero ser la última a quien le haga eso", ha manifestado. El acusado ha negado los hechos.