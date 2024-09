Malestar en los institutos porque aún no saben los detalles de la nueva selectividad

Directores y docentes de institutos expresan su preocupación y malestar porque todavía no les han informado de los detalles de cómo será la nueva selectividad, que será de carácter más competencial y que está previsto aplicar ya en junio de 2025. Afirman que han comenzado las clases sin disponer de modelos de las nuevas pruebas, de modo que no conocen el tipo de preguntas que incluirán, por ejemplo, y reclaman tener información cuanto antes para poder preparar a los estudiantes de segundo de Bachillerato de forma adecuado. Los propios alumnos también se muestran inquietos por esta cuestión, puesto que se juegan buena parte de su futuro académico.

El director de un instituto de Lleida recordó que un real decreto de 2022 ya anunció cmabios en las pruebas de acceso a la universidad y lamentó que aún no se hayan detallado. Criticó la “falta de planificación” y dijo que hasta finales de octubre o noviembre no tendrán reuniones para disponer de información más concreta. De hecho, considera que los modelos de examen que les envíen ahora no se deberían aplicar hasta junio de 2026. “Hemos de preparar a los alumnos para este tipo de pruebas y los profesores tenemos que saber cómo serán”, incidió.Otro director criticó que “a estas alturas no se nos haya comunicado la información específica” y otra recalcó que esperan recibirla pronto “porque hemos comenzado el curso con muy poca información”. Otro apuntó que no tenemos buenos resultados académicos, ni tampoco el marco de actuación para poder hacerlo mejor”.Por su parte, la consellera de Universidades, Núria Montserrat, garantizó el viernes que están trabajando “para llegar a buen puerto” con la nueva selectividad y afirmó que ya están manteniendo encuentros con profesores de Bachillerato. “Nadie ha de sufrir por estos cambios”, remarcó. Asimismo, las universidades confían en que los alumnos de segundo de Bachillerato conozcan antes de Navidad los nuevos modelos de examen. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se reunirá previsiblemente la próxima semana para ratificar la propuesta que ha sido consensuada estos últimos días por los vicerrectores de las universidades en colaboración con los coordinadores de esta prueba de las autonomías. En principio, habrá un mínimo del 20% de preguntas con carácter competencial y una optatividad más limitada.

Está previsto un solo modelo de ejercicio para cada materia

Según las primeras informaciones que han ido trascendiendo, la nueva selectividad contempla un único modelo de ejercicio para cada materia, aunque permitirá elegir entre varias preguntas o tareas. Los ejercicios de cada materia estarán estructurados en diferentes apartados para evaluar competencias. Fuentes del ministerio de Educación ponen como ejemplo que para responder a la asignatura de matemáticas se podría poner un texto que conllevara preguntas vinculadas a esta materia, con el fin de evaluar la competencia. los ejercicios se contextualizarán en entornos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, aunque preferentemente en entornos próximos a la vida del alumnado. Los estudiantes se examinarán de castellano, lengua extranjera, catalán (en Catalunya) la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía.