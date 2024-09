Un brindis por la mujer trabajadora de l'Horta de Lleida

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El gran papel de las mujeres en el mundo agrario, y principalmente en l’Horta de Lleida, tuvo también su reconocimiento ayer en la Fira de Sant Miquel. La Paeria organizó un acto en su estand para recibirlas con el fin de poner de manifiesto su trabajo, esfuerzo y compromiso en este sector, con la doble reivindicación de ser mujer y vivir en un entorno rural. El acto coincidió con la celebración del Día de l’Horta, con el fin de proyectar todo su potencial y poner el relieve que representa esta zona de Lleida en el ámbito agroalimentario.

Asistieron al acto más de una veintena de mujeres que residen en l’Horta de Lleida, con el fin de reivindicar que se trata de mucho más que un espacio agrario y que es el hogar de más de 5.000 personas –unas 3.000 familias– que quieren poder seguir viviendo allí, por lo que reivindican mejoras en los caminos y la infraestructura eléctrica, entre otros. Entre ellas estaban Jos Farreny, la primera presidenta de la historia de la asociación de vecinos de Balàfia; Dolors Comes Saureu, que fue socia cofundadora de la asociación vecinal de la Partida de Grenyana y otras representantes de las distintas asociaciones vecinales de Lleida. Al respecto, Farreny recordó que “la mujer rural está muchas veces invisibilizada, y es que solo un 25% de las mujeres que trabajan en el campo cotizan por ello”.Por su parte, la edil de Políticas Feministas, Carme Valls, recordó que las mujeres tienen un doble trabajo, que consiste no solo en trabajar, sino en demostrar que lo hacen. “Sabemos liderar y cuando tenemos la oportunidad demostramos que lo hacemos bien”, exclamó Valls, que concluyó que la mayoría de empresas agrarias de l’Horta son familiares y que el papel de las mujeres en ellas es de vital importancia. Así las cosas, el estand de la Paeria acogió por la mañana la tradicional recepción a los representantes de las partidas de l’Horta. Estuvo encabezada por el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que afirmó que “Lleida es la segunda capital de Catalunya, la primera en cuanto al sector agroalimentario. Larrosa comentó que las 54 partidas que conforman l’Horta dan identidad a la capital “ya que el país no podría entenderse sin su aportación”. Por su parte, el presidente de la comisión de l’Horta de la FAV, Francesc Montardit, destacó las mejoras en seguridad en el marco del Plan de Actuación para prevenir robos en la zona. “Se ha incrementado la sensación de seguridad”, dijo, al mismo tiempo que manifestó su preocupación en temas como la MAT o la afectación del paso de trenes.