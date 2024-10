Aval a eliminar la recogida de basuras puerta a puerta en Balàfia y Pardinyes

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimado el recurso que presentó el Comú en contra de la retirada del puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia al considerar que no ha habido una modificación sustancial del contrato de recogida de basuras y ha levantado la suspensión cautelar que impedía retirar este tipo de recogida en estos dos barrios. Según informaron desde el grupo del Comú, el tribunal ha resuelto que “al volver al sistema de contenedores, no se ha producido una modificación del contrato inicial, de modo que el cambio no puede ser objeto de un recuso especial que corresponda resolver al Tribunal de Contratación Pública”.

La recogida puerta a puerta se implementó en Pardinyes y Balàfia en marzo de 2021 por el gobierno tripartito de ERC, Junts y el Comú y su implementación estuvo acompañada de quejas tanto de los vecinos como de los grupos de la oposición. En marzo, el actual gobierno del PSC anunció que lo revertiría y volvería al modelo de islas de contenedores. Sin embargo, el Comú presentó en abril al considerar que su implantación no tuvo un seguimiendo adecuado y que su reversión “fue impulsada sin una justificación adecuada al no responder al interés general de la ciudadanía”. Entonces, el gobierno municipal decidió dejar suspender la retirada a la espera que se pronunciara el tribunal, que recibió el caso el pasado 19 de junio. La edil del Comú, Laura Bergés, lamentó que el tribunal no analice “el fondo del recurso” y que la reversión de la recogida puerta a puerta “implica un retroceso en la eficacia de la recogida selectiva, y consideramos que este cambio afecta directamente a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad”.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, celebró el fallo y afeó al Comú de querer “anular y retrasar la voluntad del pleno y del gobierno”. Añadió que con el fin del puerta a puerta en estos barrios crearán una brigada para recoger las basuras que se dejan en la calle junto a los contenedores, un servicio de limpieza de agua para limpiar estos puntos y ampliarán la recogida de cartón comercial a toda la ciudad, ya que hasta ahora solo se hace en el Eix. “Estas mejoras eran el propósito que teníamos cuando planteamos suprimir el puerta a puerta”, dijo Iglesias.