Renfe vende por error más billetes que asientos del Avant de las 7.05 en Lleida

Renfe vendió, por error, billetes para ayer de las nuevas plazas del Avant de las 7.05 horas, cuando en realidad entraban en servicio hoy. Una treintena de viajeros tuvieron que viajar de pie hasta Tarragona, donde la compañía envió otro tren para que ellos y los que esperaban allí fueran hasta Barcelona. Renfe admitió un “error puntual”.

La estación de Lleida-Pirineus vivió ayer una situación rocambolesca dado que Renfe vendió más billetes que asientos para el Avant a Barcelona de primera hora de la mañana. Y es que la compañía puso a la venta ya para ayer en vez de hoy los billetes de las nuevas plazas del Avant de las 7.05 horas que duplica las que se ofrecían hasta ahora (de 236 a 472 en un tren de doble composición ) y que la propia compañía había anunciado que entraría en servicio el 1 de octubre, no el 30 de septiembre, en cumplimiento de un compromiso con el anterior Govern.

“Algunos usuarios nos dimos cuenta del posible error de Renfe cuando el sábado puso a la venta los billetes del lunes, pero llegamos a pensar que era un regalo a los leridanos y avanzaba un día el doble tren”, indicó un pasajero. Pero no fue así. A las 7.05, la setenta de personas que estaban en el andén se dieron cuenta de que en la vía solo había un Avant, el de siempre, no el de doble composición (cuatro vagones en lugar de ocho). Un viajero explicó que un trabajador de la estación les pidió “disculpas” y les informó de que en ese tren había sitio para todos (ocupando los asientos de los pasajeros que debían subir en Camp de Tarragona), excepto para 30 personas, a quienes propusieron viajar de pie. Al final, el Avant con ‘overbooking’ salió a las 7.22 horas y, mientras, la compañía envió otro convoy a Tarragona, para las 250 personas que esperaban y al que pudieron subir los pasajeros que fueron de pie desde Lleida.

Pasajeros de pie y sentados en el suelo del tren. - A.F-T.

Al final, llegaron a Barcelona con 20 minutos de demora. Esta incidencia afectó también a los viajeron del Avant de las 8, que acumuló unos 40 minutos de demora. Usuarios afirman que este tren se destinó a “rescatar” a los viajeros de Barcelona, pero Renfe dice que envió uno esde Barcelona.La portavoz de Esquerres per la Independència (ERC-Euskal Herria Bildu) en el Senado, Sara Bailac, registró ayer una batería de preguntas sobre esta incidencia, “que pone de manifiesto una falta de control y planificación por parte de Renfe”. Bailac ve “imprescindible que se compense a estos usuarios afectados, y que no se repita.

Carmona dice que “se garantizó la movilidad en todo momento”

El director de Rodalies, Antonio Carmona, reconoció que la sobreventa de billetes para el Avant de las 7.05 horas fue “un error puntual”, que propició de se pudieran comprar para ayer, cuando la ampliación de plazas no es efectiva hasta hoy. En todo caso, remarcó que “se ha trabajado en todo momento para garantizar la movilidad de los clientes” del tren afectado. Los pasajeros no son de la misma opinión. “Peor planificado imposible, parecía una película de los Hermanos Marx”, indicó un usuario. Una portavoz de Renfe afirmó que en el Avant de primera hora de la tarde de Barcelona a Lleida, que también dobla plazas desde hoy, no se registraron incidencias.