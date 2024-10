Balàfia y Pardinyes dejarán el puerta a puerta en noviembre y volverán a tener islas de contenedores

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Verificado por Creado: Actualizado:

Los barrios de Balàfia y Pardinyes dirán adiós definitivamente a la recogida puerta a puerta y volverán a tener islas de contenedores a partir de noviembre. Así lo ha anunciado este mediodía la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, después de que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic avalara poner fin a este modelo de recogida y rechazara el recurso que presentó el Comú, lo que obligó a posponer este cambio durante más de tres meses. Para ello, el gobierno municipal ha comprado 120 contenedores que se colocarán en las áreas de Pardinyes y Balàfia que hasta ahora utilizaban el puerta a puerta, las viviendas que quedan a la derecha de Corregidor Escofet en dirección a la plaza Països Catalans. Concretamente, ha adquirido 43 contenedores de la fracción resto, 36 de envases, 36 de papel y cartón y 5 de cristal. Sobre estos últimos, cabe recordar que actualmente ya hay contenedores de cristal y solo repondrán los más viejos y dañados. Por otro lado, el gobierno mantendrá los contenedores de la fracción orgánica que ya había y que su apertura se hace mediante un chip. Durante este octubre la Paeria hará una campaña informativa a los vecinos sobre el nuevo cambio de modelo.

La teniente de alcalde ha remarcado que la decisión de retirar el puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, que se implantó en marzo de 2021, la tomaron "porque no se implantó bien y no ha servido para cumplir los objetivos de reciclaje que se habían fijado". En este sentido, ha detallado que en 2021 la recogida selectiva en las zonas de esos barrios que hasta ahora usaban el puerta a puerta era del 73%, mientras que en 2023 se redujo hasta el 66%. A su vez, el gobierno municipal ha detectado que el 50% de los residuos que se generan en estas áreas no se recicla correctamente y van a parar o bien a la vía pública o a otros contenedores de la ciudad, "lo que provoca que estos se colapsen al tener que cargar con las basuras de los vecinos de otras zonas de la ciudad". Iglesias ha detallado que en Ciutat Jardí, donde también se utiliza el puerta a puerta, la recogida selectiva ronda el 90%, mientras que en el conjunto de la ciudad es del 38%, una cifra "que está dentro de la media de las ciudades de más de 100.000 habitantes".

Además de volver al sistema de islas de contendores, entre noviembre y diciembre la Paeria ampliará la recogida de cartón comercial a toda la ciudad, ya que hasta ahora solo se hacía en el Eix, y reforzarán la limpieza en Pardinyes y Balàfia creando una brigada que se encargará de recoger las bolsas de basura que se dejen fuera de los contenedores y otra unidad limpiará esas zonas con agua. La teniente de alcalde ha añadido que estas dos brigadas de refuerzo empezarán en Pardinyes y Balàfia, pero se irán expandiendo al resto de la ciudad de forma progresiva.