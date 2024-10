Un miembro de la PAH se enfrenta a dos años de prisión por una denuncia que dice que es falsa

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se enfrenta el próximo martes a dos años de prisión o a una indemnización de 20.000 euros por lo que asegura que es una "denuncia falsa" que tres vecinos de un bloque del barrio de Pardinyes le pusieron tras un enfrentamiento que tuvo lugar en diciembre de 2020.

El acusado de tres delitos de lesiones, Gil Ferré, explicó ayer que los vecinos del bloque empezaron a "hacer la vida imposible" a una persona "racializada" que okupó uno de los pisos del fondo buitre Cerberus tres semanas antes del incidente, en noviembre de 2020. "No denunció porque estaba en situación administrativa irregular, pero le increpaban por las noches y le cortaron el agua y la luz", aseguró. Ante tal situación, Ferré y otros miembros de la PAH acudieron al inmueble "a mediar porque queríamos una solución pacífica del conflicto, pero los vecinos me acabaron apaleando", indicó. "Me redujeron y tiraron al suelo para pegarme patadas y puñetazos", añadió.

Ferré explicó que había ocho vecinos presentes durante la riña, pero solo los tres vecinos "con un rol activo en la paliza" lo denunciaron, alegando que uno de ellos estuvo 90 días de baja. "Es desproporcionado y mentira, nunca tuve una actitud ofensiva", aseguró el acusado. Ferré les denunció de vuelta, pero "la mía se archivó y la suya siguió adelante", lamentó. Hubo un primer intento de juicio en marzo de 2023, pero "el juez propuso una mediación que nosotros aceptamos y los vecinos en un inicio también, pero se echaron atrás porque solo querían ganar la indemnización", afirmó el militante de la PAH.

"Muchas vece nos encontramos ante situaciones represivas o de enfrentamiento con los Mossos, pero nunca nos habíamos encontrado con una situación en la que fueran los vecinos los que denuncian o se confrontan con nosotros", lamentó.

Casi 200 desahucios al año

La PAH denuncia que cada año hay casi 200 desahucios en la ciudad de Lleida, un número "creciente", asegura la plataforma. "Muchos tienen el punto en común en la problemática de acceso a la vivienda de las personas racializadas o migradas", añade. Al respecto, Ferré denunció que los Mossos desahuciaron a la persona que okupaba el piso de Pardinyes "el mismo día del incidente, a finales de 2020, sin una orden judicial". Añadió que "desde entonces, el piso está vacío y cerrado".