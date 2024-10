Llegan 361 menores migrantes solos a Lleida en 9 meses, los mismos que en todo 2023

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La llegada de menores migrantes solos a las comarcas leridanas no ha parado de aumentar en los últimos meses y solo hasta septiembre ya ha superado la cifra alcanzada en todo el 2023. Según los datos publicados por el departamento de Derechos Sociales, entre enero y septiembre de este año la Generalitat ha tutelado a 361 adolescentes y jóvenes extranjeros que han llegado sin referentes familiares a Ponent. Se trata de un aumento del 70% respecto al mismo periodo del año pasado y supera la cifra de 2023, cuando llegaron 337 de estos jóvenes en todo el año. Un repunte que coincide con la oleada migratoria que se ha registrado este verano en Canarias, lo que ha generado un debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas sobre el reparto de estos jóvenes para su acogida.

En las comarcas leridanas, la inmensa mayoría tienen dieciséis y diecisiete años (90,5%), aunque también hubo algunos de 9 y 10 años. En cuanto a la procedencia, más de la mitad (50,1%) son de países subsaharianos; un 32,4% de Marruecos y un 13,6% de otros territorios del Magreb. Nueve de cada diez son chicos y solo un 8,2% son chicas. Solo en los meses de verano, contando desde junio a septiembre, han llegado a Ponent un total de 120 menores extranjeros solos, 18 más que en los mismos meses de 2023. Actualmente, la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) tiene bajo su tutela a un total de 596 jóvenes migrantes solos en la provincia. Cerca del 45% ya tienen 18 años o más, por lo que la Generalitat ha prorrogado su protección para contribuir a su inserción social y laboral. Este colectivo supone el 47,9% del total de menores tutelados por el Govern en las comarcas leridanas y el 62,8% del total de acogidos en un centro residencial. El 47,8% proceden de países subsaharianos y un 37,4%, de Marruecos. Según los datos de Derechos Sociales, hay tres niños menores no acompañados procedentes de Ucrania.

En el conjunto de Catalunya, hay tutelados 6.836 adolescentes extranjeros, de los que 2.347 son menores de edad. Entre enero y septiembre de este año la DGAIA ha contabilizado 2.075 nuevos casos, un 44% más respecto al mismo periodo del año pasado. El 85,7% tienen entre 16 y 17 años y, en cuanto a la procedencia, el 44,7% vienen desde países subsaharianos y 37,1%, de Marruecos.

Fiscalía avisa de uso ‘fraudulento’ de los centros de protección

En su última memoria, la Fiscalía de Lleida alerta de que el año pasado aumentaron los procedimientos de determinación de edad de jóvenes que decían ser menores y finalmente no lo eran. Así, en 2023 estos decretos fueron 42 cuando en 2022 habían sido 7 mientras que los jóvenes a los que se determinó la minoría pasaron de 41 a solo 17 en 2023. Dicho aumento, según el Ministerio Público, “responde a una dinámica de un uso fraudulento de centros de protección por parte de jóvenes que se hacen pasar por menores de edad y que, tras la práctica de diligencias, se constata que en realidad eran mayores”. Al respecto, añade que “ello no es ajeno al incremento en la detección de pasaportes tanto alterados como de aquellos que han resultado técnicamente auténticos según el informe pericial, pero reseñando que se trata de ‘pasaportes no biométricos’, incidencias que se han advertido en jóvenes procedentes de Gambia, Ghana y Senegal”. Por otra parte, advierte del aumento “notable” de peticiones de asilo, pasando de 409 en 2022 a 818 en 2023, lo que supone el doble.