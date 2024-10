Desahuciada una familia con cuatro niños de un piso de Pardinyes

Una familia con cuatro menores de edad fue desahuciada ayer de una vivienda de los bloques La Pau de Pardinyes después de que la mesa de emergencia no le concediera otra vivienda por no cumplir los criterios necesarios para optar a una de emergencia. El desalojo se hizo a primera hora de la mañana a instancias de la titular de la vivienda, una particular, y fue efectuado por los Mossos d’Esquadra. Al desahucio se presentaron varios activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que denunciaron que el ayuntamiento no había ofrecido ninguna alternativa habitacional a la familia, en la que hay cuatro niños de 3, 5, 12 y 14 años de edad.

Tras efectuarse el desahucio sin que hubiera incidentes destacables, el padre de la familia y miembros de la PAH se presentaron en el centro cívico de Balàfia para pedir que se le ofrezca una alternativa habitacional. También acudieron agentes de los Mossos y la Guardia Urbana. Tras más de una hora de espera, los profesionales de servicios sociales atendieron al padre y le concedieron alojamiento para anoche en el hotel Ibis. No obstante, un fallo en la tramitación de la reserva y su pago impidió inicialmente a la familia entrar en el hotel, una incidencia que fue solucionada minutos después por la Paeria. Desde el consistorio remarcaron que la familia no cumplía los criterios necesarios para pasar por la mesa de emergencia y que hoy se volverán a reunir con ella para analizar las posibles alternativas.Un portavoz de la PAH denunció que la negativa de la mesa de emergencia a realojar a la familia se debe a que no hay viviendas disponibles y criticó que este ente solamente se reúna una vez al mes. Añadió que “nunca nos habíamos encontrado una situación similar”.Por otro lado, hoy comienza el juicio contra un miembro de la PAH acusado de lesionar a tres vecinos de un bloque mientras hacía una mediación.