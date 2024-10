El plan de movilidad de Lleida prevé reducir a la mitad el uso del coche y doblar el de los autobuses

El nuevo plan de movilidad prevé reducir a la mitad los desplazamientos en vehículo privado por Lleida y duplicar los del transporte público y bicicleta. Así lo aseguró ayer la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, tras la comisión en la que se aprobó inicialmente el plan. El objetivo es que “el 55% de la movilidad sea a pie, el 20% en transporte público, otro 20% en vehículo privado y un 5% en bici o en patinete eléctrico”. Una meta que Morón ve “fácilmente asumible”, aunque no fijó ningún plazo para ello.

Según los estudios que la Paeria encargó a la consultora Doymo para el nuevo plan, los desplazamientos en vehículo privado son ahora el 40,62% del total (302.898), por lo que deberían reducirse a más de la mitad para alcanzar el 20% previsto. En cuanto al transporte público, supone el 9,1% de los viajes (69.426) y debería doblarse para llegar al 20%. La movilidad en bicicleta y patinete, que ha crecido un 264% desde 2009, representa el 2,05% (13.827). Por último, los viajes a pie, que actualmente son el 48,23% del total (306.147).

Morón subrayó que este nuevo plan, que se aprobará en pleno extraordinario el viernes 18, “supondrá un cambio de paradigma en la movilidad” para hacer una ciudad “más pacífica, más sostenible y con menos ruido”. Entre las actuaciones previstas están elaborar un plan de caminos, aparcamientos seguros para bicis, rehacer la red de buses e implementar un bus lanzadera a Ciutat Jardí.

La comisión también aprobó inicialmente la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya primera fase entrará en vigor en enero de 2025. Esta afectará al Barri Antic y limitará la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental no matriculados en la ciudad. Habrá una moratoria de 6 meses para informar a la ciudadanía y excepciones para vehículos de emergencia, municipales y a los vecinos con rentas bajas que no puedan cambiarse de coche.

En 2028, la ZBE se ampliará a Noguerola, Clot, Zona Alta, Universitat, Escorxador e Instituts-Sant Ignasi, y restringirá el paso a los vehículos con etiqueta B no matriculados en Lleida si hay episodios de contaminación ambiental. En 2030 llegará hasta Cappont, abarcando desde Ronda y Príncep de Viana hasta la avenidas Tarradellas y la Ll-11 y entonces ya no podrán circular los coches de fuera de Lleida con etiqueta B bajo ningún concepto. El horario de la ZBE será los días laborables desde las 7.00 a las 20.00 horas.

Toda la oposición, a excepción de Junts, contra el proyecto de la ZBE

Todos los grupos de la oposición salvo Junts votaron en contra de la aprobación inicial de la ZBE. Desde el PP lo argumentaron que no ha habido suficiente participación ciudadana en el proceso y no concreta la duración de las excepciones. Desde ERC alegaron que han detectado una serie de deficiencias que podrían “determinar la nulidad de pleno derecho del proyecto” , como por ejemplo que no se ha hecho la fase de información pública y ven “insuficiente” el informe de secretaría general sobre la legalidad del proyecto. Por su parte, el grupo de Vox llevará la implantación de la ZBE a los tribunales al verlo “un despropósito que choca frontalmente con la economía y libertad de los ilerdenses”. A su vez, desde el Comú dijeron que la propuesta no servirá para cumplir la ley.

Los nuevos buses eléctricos, parados hasta que haya cargadores

Los 5 autobuses eléctricos que recientemente ha adquirido la Paeria están en una finca del polígono industrial Activa Park, junto a la N-240, desde hace varias semanas esperando a que lleguen sus cargadores eléctricos y se serigrafíen con los logos de Autobusos de Lleida. El responsable de la empresa concesionaria, Carles Soldevila, señaló que están allí “porque en nuestras cocheras no caben y no hay cargadores suficientes”. Dijo que esta finca es donde en principio prevén hacer las nuevas cocheras.