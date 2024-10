Las 'bressol' privadas tienen vacías de media casi la mitad de las plazas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Las escuelas bressol privadas alertan de que, de media, el 44% de sus plazas han quedado vacantes este curso. Así lo refleja la última encuesta de l’Associació Catalana de Llars d’Infants, que indica que han quedado vacías una de cada tres de I-2, una de cada cuatro de I-1 y más de la mitad de I-0. Los centros privados lo achacan principalmente a la gratuidad de I-2 en los centros públicos, que la Generalitat ofrece desde 2022. Mientras, las privadas reciben una subvención de 800 euros anuales por niño, unos 80 al mes, que las escuelas transfieren a las familias. Las llars d’infants privadas rechazan lo que consideran un “agravio comparativo para las familias” y reclaman la gratuïdad universal, sin “discriminación”.

Una de las bressol de la ciudad, La Pupusa, tiene ocupadas diez de sus quince plazas. Su cofundadora, Raquel Santacana, asegura que “no nos podemos quejar” en comparación con la mayoría de la capital. “Hemos notado muchísimo la gratuidad de I-2, antes de la pandemia llenábamos las plazas todos los años, pero ahora casi todas las escuelas estamos teniendo dificultades”, explica.Mientras, en El Triangle de Tàrrega este curso solo han podido matricular a 24 niños, la mitad de las 48 plazas que tienen autorizadas. “Van viniendo familias durante todo el curso que necesitan plaza, pero este goteo no es el mejor escenario para organizar las ratios del profesorado”, valora una portavoz del centro. “La etapa de los 0 a 3 años es la gran olvidada, se le debería dar mucha más importancia”, considera la portavoz, que valora que las subvenciones de 800 euros “no ayudan mucho” porque no se pueden comparar con la gratuidad. “Tenemos espacios muy bien preparados y más que suficientes, no es necesario abrir ninguna bressol municipal más”, añade.“Las bressol privadas existentes, que son el 40% de las de toda Catalunya, ya disponen de los equipamientos y profesionales necesarios para ofrecer este servicio esencial”, valora la presidenta de la Associació, Conxita Pericó, que defiende la fórmula de “fomentar la colaboración público-privada en una red educativa formada por entidades diversas y plurales”.