Un fuego eléctrico deja sin luz dos bloques de Alcalde Porqueres en Lleida

Un incendio en un cuadro eléctrico dejó domingo sin luz dos bloques de viviendas de la calle Alcalde Porqueres. El aviso se recibió sobre las ocho de la tarde por un fuego en el cableado en la vía pública y hasta el lugar se trasladaron los Bomberos y patrullas de la Guardia Urbana.

Fuentes policiales señalaron que, a causa del fuego, dos bloques, los números 92 y 94, estaban sin suministro eléctrico. Al cierre de esta edición la compañía se encontraba en la zona para intentar hacer una reparación de emergencia.

No hubo daños personales. Entretanto, cuatro dotaciones de los Bomberos, además de la Urbana y efectivos del SEM, se desplazaron por un incendio en un trastero de un inmueble en el barrio de Balàfia. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 19.39 horas de que se había registrado un incendio en el altillo de un edificio de cuatro plantas en la calle Montsià, a la altura del número 9. Al parecer, los vecinos habían salido por su propio pie, aunque no había humo en la escalera. Solo hubo daños materiales en el trastero y no hubo personas afectadas.

Por otra parte, los Bomberos también recibieron el aviso a las 7.06 horas por un incendio en la cocina de un piso en la calle Arc del Pont de Lleida. Al parecer, el humo hizo saltar la alarma de incendios, pero al llegar las dotaciones al lugar, el fuego ya estaba apagado.