El Govern financiará a jóvenes la entrada del piso, el 20% del precio

La Generalitat creará una línea de crédito para que los jóvenes de hasta 30 o 35 años (el Govern no definió ayer el límite) puedan contar con el importe de la entrada necesaria, que suele ser el 20%, para comprar una vivienda de segunda mano como residencia habitual. Estos prestamos se concederán a través del Institut Català de Finances con la creación de un fondo de emancipación juvenil que bonificará dos puntos los tipos de interés. El importe adelantado se deberá devolver a los 30 años, cuando los solicitantes hayan liquidado la hipoteca. Mientras tanto solo deberán pagar los intereses de forma mensual.

Esta es una de las medidas que la consellera Sílvia Paneque anunció ayer tras el Consell Executiu. Detalló que este fondo de emancipación tiene como meta ayudar a los jóvenes a adquirir su primera vivienda y que prevén que beneficie a 12.000 unidades familiares. Añadió que el perfil que buscan es trabajadores jóvenes con un salario que les permitiría afrontar una hipoteca, pero que no tienen recursos suficientes para abonar el importe equivalente para la entrada de un piso. La consellera señaló que destinarán 500 millones para este fin y que se establecerán criterios de renta para acceder al fondo de emancipación. La vivienda deberá ser de segunda mano y no mayor de 90 metros cuadrados. En el caso de que un beneficiario decida vender su vivienda antes de que hayan pasado 30 años, deberá devolver el préstamo de forma inmediata y deberá venderla al precio que se adquirió sumando el incremento del IPC. Por otro lado, la Generalitat creará una Reserva Publica de Solares que son de titularidad municipal para construir 50.000 viviendas de protección oficial de alquiler, cuya construcción podría ser por parte de la administración o de promotores privados. El Govern apuntó que las reservas de suelo actuales ya permiten hacer 20.000 viviendas y prevén destinar 500 millones anuales en créditos a través del Institut Català de Finances para operadores públicos o privados que estén interesados en construir en esta reserva pública de solares. También destinará 500 millones de euros en ayudas a familias vulnerables para que puedan tener acceso a una vivienda.

Paralelamente, la Generalitat aprobará la concesión de una licencia de obras básica para reducir a la mitad los tiempos de construcción para las viviendas de protección oficial (VPO).

Nueva convocatoria de ayudas al alquiler para los menores de 35

El Consejo de Ministros aprobó ayer la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, una subvención de 250 euros al mes de 2 años a la que pueden acogerse las personas de entre 18 y 35 años que trabajen y no cobren más de 24.318 euros al año. El precio del alquiler en Lleida no podrá superar los 600 euros, pero si es vivienda compartida podrán solicitarla todos sus residentes. Por otro lado, el Consejo de Ministros sacó a audiencia pública el Real Decreto para crear la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, que estará listo a finales de año y que tendrá un registro previo sin el que no se podrán comercializar.

“Puede ser una buena medida si reducen plazos y burocracia”

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Lleida, Josep Maria Esteve, dijo que la creación de un fondo de emancipación juvenil “puede ser una buena medida, pero deben detallar qué trámites se deberán hacer para ver si es efectiva”. Recordó que “ya hay créditos ICO que tienen este cometido, pero su tramitación es tan larga que es desesperante y hace que mucha gente desista de pedirlo, por lo que deberían agilizar este proceso con el fondo anunciado”. Por otro lado, calificó de “demagogia” el anuncio del Govern que hará 50.000 viviendas en los próximos años. “No hace falta construir más, hay miles de viviendas vacías de la Sareb muertas de asco, de hecho el anterior Govern anunció hace años que compraría 50.000 pisos a la Sareb y no se hizo porque no hay fondos para ello”.