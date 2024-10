Nuevos hábitos para no tirar alimentos

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Debemos cambiar nuestros hábitos para corregir el derroche alimentario y ser más conscientes de qué supone la alimentación en un mundo con una población creciente. Esta es una de las conclusiones a las que se llegó en la mesa redonda con motivo del Día Mundial de la Alimentación que se celebró ayer en el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Contó con la participación del director del departamento de Tecnología, Ingeniería y Ciencia de Alimentos de la Universitat de Lleida (UdL) y miembro de la Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), Robert Soliva; de la presidenta de la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya y también miembro de la ACCA, Maria Àngels Calvo; y del investigador y profesor de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria de la UdL, Carlos Cantero. El debate fue moderado por la profesora de la UdL e investigadora de Agrotecnio Romi Pena.

“Debemos seguir contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria con nuevas técnicas e intentar satisfacer las necesidades de los consumidores en materia de salud y bienestar ligados a la alimentación. También tenemos que minimizar el impacto ambiental de los procesos de conservación y envasado”, defendió Soliva. Respecto a los envases, aseguró que “no podemos utilizar 200 tipos diferentes de plástico para cualquier cosa, pero a veces los sustituimos por materiales que son menos sostenibles. El vídrio pesa 20 veces más”.Por su parte, Calvo destacó que “es fundamental recordar que la alimentación saludable de los animales hará que produzcan más y mejor”. Definió tres principales retos: “optimizar el uso de los recursos hídricos, del sol y de los fertilizantes y fitosanitarios, así como “trabajar el material vegetal para optimizarlo ante cambios climáticos”. También alertó de que “están apareciendo nuevas plagas de insectos y enfermedades reemergentes, algunas nuevas para nosotros, que limitan la producción”.Mientras, Cantero valoró que “la población se está alimentando con más calidad, pero hay mala información e imprecisiones”. Por ejemplo, valoró que “las plantas y cultivos no consumen agua, sino que la utilizan como peaje por captar energía del sol gratis y convertirla en química”. Así pues, argumentó que “la solución no está en reducir, sino en utilizar eficientemente”. Por su parte, Pena destacó el papel de la educación y consideró que el derroche alimentario se puede corregir “aprovechando supuestos residuos que son oportunidades de nuevos productos o no dejando de consumir fruta o verdura por su tamaño o su forma”.