Luz verde al nuevo plan de movilidad de Lleida y a la Zona de Bajas Emisiones en el Barri Antic en enero

El ayuntamiento de Lleida ha dado este mediodía luz verde al nuevo plan de movilidad urbana y a la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya primera fase entrará en vigor en enero en el Centro Histórico, no afectará a los que paguen el impuesto de circulación en la ciudad, se ampliará en 2028 a los barrios periféricos y en 2030 a Cappont. El plan de movilidad contó con los votos a favor del gobierno del PSC, Junts y ERC, la abstención del PP y el Comú y el "no" de Vox. Por otro lado, la ZBE solo tuvo el apoyo de socialistas y exconvergentes, que juntos suman mayoría, y el resto de grupos votaron en contra. Estos dos puntos se aprobaron en un pleno extraordinario que se ha celebrado después de que se hiciera otro para aprobar las ordenanzas fiscales de 2025.

La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, ha detallado que el plan de movilidad incluye 72 medidas y que es "un documento marco que sienta las bases de las futuras políticas de movilidad de la ciudad". Ha añadido que todos los procesos han seguido el procedimiento correspondiente y cumplen la legalidad.

El jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), ha dicho que el plan de movilidad "sobre el papel, la música suena bien" y que el PSC "ha hecho en 15 meses lo que Junts no hizo en 4 años cuando estaba en el gobierno y tenía la cartera de movilidad". El edil de ERC, Juanjo Falcó, ha señalado que el plan de movilidad "ha tenido un buen procedimiento" y pidió un plan de acciones concretas para el 2025. Sobre la ZBE, ha cuestionado su tramitación al tener dudas sobre la participación ciudadana en este proceso y ha advertido que el Tribunal Supremo podría detener el procedimiento si lo considera. Sin embargo, el secretario municipal ha afirmado que "no hay ningún impedimento legal para tramitar este expediente".

La portavoz de Junts, Violant Cervera, y el edil David Melé han recordado que el plan de movilidad prevé 22 millones en inversiones y mejoras y señalaron que quieren ser "parte activa" de todos los proyectos de ciudad. A su vez, recordaron que, de no ser por el trabajo de su partido en el pasado mandato "hoy no tendríamos plan de movilidad". La portavoz de Vox, Gloria Rico, ha calificado de "gran farsa" estos dos proyectos y que la única motivación que tienen es el afán recaudatorio. Por último, su homóloga del Comú, Laura Bergés, ha dicho que la propuesta de ZBE "tiene todos los ingredientes para que no se note, ya que se aplica en la zona donde hay menos tráfico, con excepciones para los ciudadanos y dejamos su ampliación para después de las elecciones municipales de 2027".