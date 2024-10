Alertan de que los comercios deben cambiar sus actuales horarios para encontrar personal

La asociación Slow Shop Lleida y Pimec Comerç invitaron ayer a todos los comercios a cerrar sus puertas a las siete de la tarde el próximo miércoles día 23, con el objetivo de reclamar la implantación de unos horarios más racionales. Rosabel Trench, presidenta de Slow Shop, entidad que reivindica esta medida desde hace más de una década, afirmó que está demostrado que adaptar los horarios a la luz solar es más saludable, hace que las personas sean más productivas y ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Por su parte, Manel Llaràs, presidente de Pimec Comerç Lleida, insistió en la necesidad de avanzar hacia horarios más “respetuosos” con las personas, sin que esto suponga disminuir la jornada laboral. Ahora bien, ambos también apuntaron que el sector comercial necesita aplicar este cambio si no quiere quedarse sin mano de obra. “Sino, no encontraremos trabajadores”, indicó Llaràs, y constataron que los jóvenes no están dispuestos a tener un horario laboral que sea una rémora en materia de calidad de vida.

En esta línea, Trench dijo que ahora apenas hay jóvenes que entren a trabajar en un comercio pensando en tener allí un futuro laboral o con la aspiración de poder asumir su titularidad si el dueño lo traspasa o se jubila, sino que para casi todos solo se trata de un empleo temporal a la espera de poder tener otro que se ajuste más a sus aspiraciones. No obstante, Llaràs manifestó que hay diversos sectores empresariales que ya están cambiando sus horarios, acabando antes la jornada, que incluso la hostelería está dando los primeros pasos, y que también hay algún negocio que ha incorporado la cita previa (ver desglose).

Tanto Llaràs como Trench señalaron que la administración debe implicarse de forma efectiva para cambiar los horarios actuales. Y el primero consideró que si la ley catalana de comercio no hubiera sido derogada parcialmente por el Constitucional, se habría avanzado más. Trench también reivindicó que el horario de invierno que comenzará a aplicarse el 27 de octubre sea permanente, e hizo hincapié en que habría que compactar más la jornada y que no por tener un horario más extenso se vende más. La convocatoria para cerrar las tiendas el miércoles a las 19.00 horas no se limita solo a la capital, sino que está previsto que locales comerciales de otros municipios se sumen a esta iniciativa.

Negocio de moda que atiende a los clientes solo con cita previa

Comercio con cita previa. Este es el modelo que aplica la modista Elisa Puyal en su taller Transparenzza en Alpicat. Lo puso en marcha hace 17 años, está en su casa y dice que “ha ido creciendo”, de forma que tiene una sala donde atiende a su clientela. Reconoce que su actividad es distinta de la de un comercio tradicional, y señala que la cita previa “me da flexibilidad” para la conciliación. El horario marco para las citas es de nueve a dos por la mañana y de tres y media a siete y media por la tarde, de lunes a viernes, aunque si un cliente lo necesita, puede recibirle en otras horas o día. Diseña y confecciona vestidos de fiesta, novia y tocados para mujer, y afirma que el boca a boca por parte de sus clientas es el sistema que más funciona, seguido de las redes sociales.