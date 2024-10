Desalojan por fuego la escuela y el instituto La Mitjana

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un pequeño incendio obligó a desalojar preventivamente a primera hora de la tarde de ayer la escuela y el instituto La Mitjana, en el barrio de Pardinyes. El fuego se declaró a las 13.48 horas en el centro educativo, situado en la calle Josep Pallach. Se originó en una habitación en la que hay un aparato relacionado con las placas solares. Al lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de la Guardia Urbana y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques. No hubo ninguna persona herida. Sin embargo, como marca el protocolo, se desalojó a los alumnos a la zona del patio, según informaron desde la dirección del centro. Los efectivos dieron por extinguido el fuego a las 15.01 horas. Tras apagarlo, también ventilaron el edificio. El incidente obligó a parar las clases en el instituto, a despertar a los alumnos de I-3 que hacían la siesta y a retrasar el inicio del comedor en la escuela, según explicaron las mismas fuentes. Además, durante el operativo, la calle estuvo cortada el tráfico.

Horas después hubo un segundo incendio en Pardinyes. Concretamente, en el bloque de pisos situado en el número 32 de la calle Roger de Llúria, donde ardió la batería de un patinete en un piso. Fueron alertados a las 16.12 horas. Los Bomberos acudieron con tres dotaciones, que contaron con la colaboración de la Urbana y el SEM. En los últimos años se han registrado varios incendios de patinete en viviendas. Los Bomberos alertan de ello y recomiendan que no se adquieran baterías de baja calidad, que no se hagan modificaciones y hacer un mantenimiento adecuado. También que se deben cargar en un espacio abierto pero, si no puede ser así, en una habitación cerrada y que cerca no haya cortinas u otro material inflamable.