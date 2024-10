El mercado de Balàfia en Lleida resiste desde 2016 con una única paradista

El mercado municipal de Balàfia, ubicado en Lleida, ha logrado mantenerse en funcionamiento desde el año 2016 gracias a la presencia de una única paradista, Àgueda Llobera, quien se encarga de regentar los puestos de venta de pan, carne, fruta y verdura. A pesar de que la concesión expiró en noviembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Llobera continúa operando en el mercado con un contrato "a precario" que el ayuntamiento le va prorrogando sin una fecha de caducidad definida por el momento.

La valiente paradista afirma que, por ahora, puede hacer frente al pago trimestral del contrato y a los gastos de suministros, como la electricidad y el agua, y ganarse la vida gracias a su fiel clientela de "toda la vida" y a nuevos clientes que ha ido sumando. Llobera expresa su deseo de seguir al frente de las paradas el máximo tiempo posible y solo consideraría dejar el mercado si se viera obligada a ello debido a un cambio en la actividad económica del edificio. En caso de una renovación que mantuviera el uso comercial, "tendría prioridad" a la hora de quedarse, señala. "Si no me dicen que me vaya, yo aquí estoy bien", remarca, destacando la buena ubicación del equipamiento en Alcalde Porqueres y la disponibilidad de aparcamiento.

Además de mantener el mercado en funcionamiento, Llobera también contribuye a su cuidado y seguridad. Se encarga de reparar los desperfectos que detecta y vigila que en los alrededores no se produzcan actividades incívicas, como botellones. Este compromiso ha sido fundamental para la supervivencia de este emblemático mercado municipal.

Situación de los mercados municipales en Lleida

El de Balàfia es uno de los tres mercados municipales de Lleida que siguen en activo, con más de cuatro décadas de antigüedad. Hasta el momento, los intentos por parte de la Paeria para revitalizarlo no han fructificado. En contraste, el mercado de Cappont, renovado en 2011 con la apertura de un supermercado de una gran cadena como motor de atracción comercial, goza de gran dinamismo, con todas sus paradas ocupadas y una notable afluencia de clientela. Por otro lado, en el mercado de Ronda-Fleming, quedan media docena de paradistas a la espera de que el ayuntamiento concrete y licite el proyecto de remodelación del equipamiento.

El futuro incierto del mercado de Balàfia

A pesar de la dedicación y el esfuerzo de Àgueda Llobera por mantener vivo el mercado de Balàfia, su futuro a largo plazo sigue siendo incierto. La falta de iniciativas concretas por parte del ayuntamiento para revitalizar este espacio comercial tradicional pone en riesgo su continuidad. Sin embargo, la persistencia y el compromiso de su única paradista son un testimonio del valor que estos mercados municipales tienen para la comunidad y la importancia de preservar estos espacios de encuentro y comercio local.