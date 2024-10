El mercado municipal de un barrio de Lleida resiste con una única paradista desde 2016

El mercado municipal de Balàfia, en Lleida, lleva ocho años (desde 2016) resistiendo con una única paradista que regenta, con más trabajadoras, un puesto de venta de pan, otro de fruta y verdura y otro de carne (en bandejas, sin manipularla in situ). La concesión expiró en noviembre de 2020, en plena pandemia de Covid, y desde entonces continúa en el mercado con un contrato “a precario” que el ayuntamiento le va prorrogando y que por el momento no tiene fecha se caducidad.

La paradista, Àgueda Llobera, asegura que por ahora puede asumir el pago trimestral del contrato y los gastos de los suministros (como la electricidad y el agua) y ganarse la vida gracias a que tiene clientes “de toda la vida” y otros de nuevos, de modo que espera seguir al frente de las paradas el máximo tiempo posible. En este sentido, señala que solo dejaría el mercado si se ve obligada a ello porque el edificio cambiara de actividad económica. Y en caso de que fuera renovado, pero manteniendo el uso comercial, “tendría prioridad” a la hora de quedarse, apunta. “Si no me dicen que me vaya, yo aquí estoy bien”, remarca, y defiende que este equipamiento se encuentra en una buena ubicación (en Alcalde Porqueres) y, además, dispone de aparcamiento. Asimismo, subraya que, de algún modo, “protejo el local”, en referencia a que se van reparando los desperfectos que detectan y a que vigila que en los alrededores no se produzcan actividades incívicas, como botellón.

El de Balàfia es uno de los tres mercados municipales de la ciudad que siguen en activo . Tiene más de cuarenta años de antigüedad y por el momento, no ha fructificado ningún intento de revitalizarlo por parte de la Paeria. El más dinámico es el de Cappont, que fue renovado en 2011 con la apertura de un supermercado de una gran cadena como motor de atracción comercial. Tiene todas las paradas ocupadas y mucha clientela y a los titulares de los puestos de venta no les preocupa que el ‘súper’ cierre a finales de año. En el mercado de Ronda-Fleming quedan media docena de paradistas, que están a la espera de que el ayuntamiento concrete y licite el proyecto de remodelación del equipamiento.