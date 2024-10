El Centro Histórico se plantea protestas contra el Plan Iglú

La asociación de vecinos del Centro Histórico está estudiando convocar protestas o manifestaciones en contra de que el antiguo colegio Cervantes de la calle Cavallers acoja 70 personas sin hogar durante los meses de más frío, un dispositivo conocido como el Plan Iglú. Así lo aseguró su presidenta, Cristina Armengol, que remarcó que “no descartamos hacer movilizaciones y protestas porque no estamos de acuerdo en que el Cervantes se use para este fin, consideramos que ya tenemos suficientes servicios sociales en el barrio y sería mejor repartirlos en otros, sería más equitativo y justo”. Armengol dijo que el gobierno municipal “nos ha dado garantías de que el dispositivo no generaría más tensiones en el barrio, pero no nos convencen y estamos analizando la situación para ver qué podemos hacer al respecto”.

Por su parte, un portavoz de Som Veïns, otra asociación vecinal del Barri Antic, también se mostró en contra de la reconversión del Cervantes. “Ya tenemos el Jericó, oficinas de servicios sociales, el comedor social y la narcosala, concentran estos equipamientos en el barrio porque saben que si lo llevan a otro sus vecinos castigarán al gobierno en las urnas, como pasó con el albergue de Pardinyes”, lamentó un portavoz. Añadió que “por mucho que protestemos, el gobierno no cambiará los usos que tiene previstos para el Cervantes”.