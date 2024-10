Denuncian que el pavimento de la calle Cavallers provoca caídas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Caminar los días de lluvia puede ser arriesgado si no se lleva un calzado adecuado, pero hacerlo por la calle Cavallers es casi en un deporte de riesgo por culpa de sus baldosas, que son muy resbaladizas y los días de lluvia provocan caídas y tropezones a los peatones de esta vía, que ya de por sí tiene una notable pendiente. Una leridana aseguró que el pasado miércoles se cayó cuando iba a socorrer a otra persona que se había caído en la calle Cavallers. “Yo mismo he sido una de las accidentadas”, reconoce la presidenta de la asociación de vecinos del Centro Histórico, Cristina Armengol, que señaló que desde su tienda de Cavallers “es habitual ver un par de caídas al día los días de lluvia o en los que hay más humedad, como cuando hay niebla”. Admite que es una problemática con la que “desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado, pero no ha sido porque no hayamos pedido mejoras”. Y es que Armengol asegura que “hace cinco años planteamos al ayuntamiento que instalara algún tipo de relieves en las baldosas para que ganen rugosidad y se reduzcan así los resbalones, sobretodo en la zona roja pero por el momento no han hecho nada”.