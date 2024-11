L'Horta denuncia pequeños cortes de luz habituales en varias partidas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de l’Horta denuncian que sufren microcortes de luz de forma habitual, “casi a diario”. El presidente de la comisión vecinal de l’Horta, Francesc Montardit, explica que suceden sobre todo por las mañanas y suelen durar pocos minutos. “Parece que no, pero son realmente molestos porque desconfiguran sistemas de riego, electrodomésticos y relojes digitales”, afirma. Montardit atribuye los fallos a que “las líneas están obsoletas y los transformadores se han quedado justos”, precisa que los cortes ocurren en toda l’Horta y cita a Empresseguera, Camí de la Mariola, Vallcalent o Quatre Pilans como algunas de las partidas más afectadas. Por su parte, Endesa afirma que no tiene constancia de ninguna casuística que cause este tipo de incidencias en la zona, pero asegura que “somos totalmente permeables y estamos abiertos a las opiniones de los usuarios”.

“Se tendría que hacer más mantenimiento en toda la red, los vecinos se quejan por los cortes de luz recurrentes”, indica la presidenta de la asociación de vecinos de Montserrat i Boixadors, Montse Casadellà. El último fallo en esta zona fue el jueves, con un centenar de clientes afectados. Endesa ha instalado un grupo electrógeno en la urbanización del Club Tennis Lleida para garantizar el suministro a todos los vecinos y prevé restablecer la conexión habitual “en breve”. Un portavoz de la junta vecinal de la urbanización explicó ayer que “los técnicos nos han pedido que desconectemos las placas solares de nuestras casas ante posibles sobrecargas y están levantando un trozo de calle para desenterrar cables y reparar la avería”. Otra vecina lamentó que “nuestro transformador tiene más de 60 años y los cables van por postes de madera, algunos carcomidos, que caen de vez en cuando”.

Aceras “silvestres” en Boixadors

Los vecinos de Boixadors y de la urbanización del Tennis Lleida denuncian que la mayoría de las aceras de sus calles “son peligrosas porque crecen malas hierbas que el ayuntamiento solo quita cuando nos quejamos”. También alertan de socavones en el asfalto y piden soterrar las líneas de teléfono y luz “para que no fallen cada dos por tres”, afirman. Así, la asociación de vecinos del Tennis Lleida espera reunirse próximamente con el gobierno municipal para plantear mejoras urbanísticas en la zona.