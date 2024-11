Condenado a 11,5 años de prisión por violar a su hijastra

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a once años y medio de prisión a un hombre por abusar y violar a su hijastra durante 10 años. El tribunal considera probado que el hombre hizo tocamientos y mantuvo relaciones sexuales obligadas con la víctima y que empezaron cuando esta tenía sed años y hasta que fue mayor de edad.

En el juicio, celebrado el pasado 26 de septiembre, la víctima afirmó que “lo recuerdo todo como si fuera ayer.” La joven, que ahora tiene 28 años, aseguró que los abusos empezaron en el 2003 y que se encontraban en la casa familiar, en la cual convivían ella, su madre y el acusado, entonces par de esta última. “estaba jugando a la videoconsola y me dijo que me sentara encima. Noté su pene y le dije que no quería, pero me obligó.” A partir de allí, añadió, los abusos se repitieron “cada día”.