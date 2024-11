Condenado a 11 años y medio de prisión por violar a su hijastra en Lleida durante una década

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a un hombre a 11 años y medio de prisión por abusar sexualmente de su hijastra entre los años 2003 y 2013. El tribunal considera probado que el procesado hizo tocamientos y violó a la víctima mientras esta era menor de edad en reiteradas ocasiones. En la resolución, la sala da plena credibilidad a la denunciante y a su relato "coherente, sostenido en el tiempo y preciso en detalles nada fáciles de inventar". Añade que su declaración está ratificada por testimonios que aseguran que el condenado les reconoció los hechos. Así, manifiesta que "el conjunto circunstancial avala de una manera incuestionable la versión incriminatoria" y tiene "la entidad suficiente" para desvirtuar la presunción de inocencia.

El condenado, que negó los hechos, tiene 47 años y nació en Barcelona. En 2003 empezó a residir en una vivienda de Lleida con la víctima y su madre, con quien dos años más tarde contrajo matrimonio. La sala expone que el hombre se aprovechó de su "superioridad" –lo cual considera un agravante– para cometer los hechos de forma prolongada en el tiempo.

Se considera probado que el hombre empezó haciendo tocamientos a la menor cuando esta tenía 7 años y hasta que cumplió 12. A partir de entonces la violó reiteradamente hasta que fue mayor de edad. Los abusos tuvieron lugar, principalmente, en el domicilio familiar cuando la niña se quedaba a solas con él.

La Audiencia impone una pena medio año inferior a la petición que hacían las acusaciones (12 años). Con respecto a la responsabilidad civil, Fiscalía y acusación particular no hicieron ninguna reclamación después de que la víctima renunciara a ser indemnizada por los hechos. "No quiero dinero, quiero ser la última a quien le haga eso", manifestó durante la vista.

La sentencia no es firme y se podía interponer un recurso de apelación ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).