Un experto en cambio climático de la UdL: “No hubo ninguna una alerta y es responsabilidad de los políticos”

“Una cosa es avisar a la gente de que lloverá mucho y otra, decirle que puede producir consecuencias catastróficas y que su vida corre peligro. No se llegó a emitir una alerta en Valencia, solo avisos de que llovería mucho”. Así lo afirma el profesor de ingeniería forestal y cambio global de la Universitat de Lleida (UdL), Víctor Resco, que considera que una vez que por la mañana la agencia meteorológica lanzó el aviso de peligro máximo por precipitaciones, automáticamente se debería haber activado la alerta para que la población tuviera conocimiento real de la situación. Asegura que las alertas las emiten los gestores de las emergencias, como Protección Civil o el 112, pero subraya que la responsabilidad es de los políticos “y no es aceptable que mientan sobre eso”. Además, ve necesario tener acceso a previsiones meteorológicas más precisas para poder efectuar alertas anticipadas y acoplar la información con modelos hidrológicos y datos orográficos sobre la zona, así como con información sobre población y elementos vulnerables. Así se podría comunicar el riesgo real. Apuntó que se sabe por dónde discurrirá el agua en caso de avenidas por lluvia torrencial y recordó que en algunas localidades apenas llovió, pero fueron devastadas por la riada posterior y la población no fue consciente de que podía ocurrir. Opina que los dirigentes de las administraciones deberían tener formación al respecto y también la población, para saber los riesgos a los que están expuestos cuando compran una casa y cómo actuar en caso de ser necesario. Asimismo, avisa de que con el cambio climático fenómenos extremos como inundaciones e megaincendios serán cada vez más recurrentes.

Sitúan en 89 la cifra oficial de desaparecidos en València Las oficinas ante mortem habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con médicos forenses cifraron ayer en 89 los casos de desaparecidos activos a causa de la DANA en València, según el Centro de Integración de Datos. Esos casos activos corresponden exclusivamente a las denuncias donde los familiares han aportado diferentes datos y facilitado muestras biológicas que permitan la identificación posterior de sus familiares. Además hay que tener en cuenta que hay 62 cuerpos sin identificar.Por otro lado, el dispositivo de búsqueda de las cuatro personas que aún constaban como desaparecidas en la población albaceteña de Letur encontró ayer dos cadáveres. A última hora del lunes apareció una extremidad y, durante la mañana de ayer hallaron el resto del cuerpo a 500 metros del final del pueblo. A última hora de la tarde se halló el cuerpo de un segundo varón.

Pospuesta la huelga de autobuses y grúas del próximo lunes día 11

Los sindicatos UGT y CCOO anunciaron ayer que prosponen la segunda jornada de huelga del transporte de viajeros, prevista para el lunes 11, por la catástrofe provocada por la DANA. “Los servicios de transporte de viajeros por carretera en autobús y grúas autopropulsadas son esenciales en estos momentos”, señaló CCOO en su comunicado, mientras que UGT dijo que sería “irresponsable” seguir adelante con el paro y se pusieron a disposición de la ciudadanía y el Estado para “tener de todos los recursos posibles en movilidad y logística”. La primera jornada de huelga fue el 28 de octubre y está previsto que los días 28 y 29 de noviembre, y el 5 y 9 de diciembre también haya paros. La huelga se convocó para que los trabajadores de este sector puedan jubilarse a los 60 años.

Los trenes de Rodalies en Lleida ya circularon ayer con normalidad

Tras el episodio de lluvias torrenciales del lunes en Barcelona y Tarragona, Catalunya recuperó ayer la normalidad en las comunicaciones ferroviarias y por carretera, aunque con excepciones. Renfe informó que todas las líneas de la compañía funcionaron ayer sin problemas excepto la R17, que enlaza Barcelona con Salou y Port Aventura, que finalmente se abrió al mediodía al comprobar que no había daños en la vía. Asimismo, un desprendimiento obligó a interrumpir el servicio de la línea R6, que une el Llobregat con el Anoia entre Sant Esteve Sesrovires e Igualada. Respecto a las carreteras, la Generalitat informó que ayer solo había afectaciones en la A-27 a la altura de Valls, que se vio afectada por un desprendimiento y había un carril de circulación por sentido.