Algunas tiendas ya publicitan un Black Friday más que anticipado

El Black Friday, que desde hace unos años marca el inicio anticipado de la campaña navideña, cada vez comienza antes. La fecha oficial de este día de descuentos importado de Estados Unidos es el último viernes de noviembre, es decir, el próximo día 29, pero el pasado lunes día 4 algunos establecimientos del Eix Comercial de Lleida ya lo publicitaban en sus escaparates, con rebajas de hasta el 70%. Y en la publicidad que llega a los ciudadanos por internet de servicios diversos la campaña empezó incluso antes.

La presidenta de la federación de asociaciones de comerciantes del Eix, Montse Eritja, señaló que no darán ninguna directriz a sus socios sobre la participación en esta campaña, ya que son de muy diversa índole y muchos tienen ‘instrucciones’ directas de sus empresas sobre cuándo deben comenzarla. No obstante, dijo que como federación “no haremos la comunicación hasta la misma semana del Black Friday”. Recordó que el domingo de esa semana, el 1 de diciembre, es de apertura comercial autorizada, pero auguró que algunos establecimientos optarán por no abrir. De hecho, está permitido levantar la persiana todos los domingos de diciembre.

La Federación de Comercio (Fecom) también deja en manos de cada asociación comercial la decisión de sumarse o no a esta campaña. Sin embargo, su secretaria general, Rosa Armengol, reconoció que en los ultimos años está viviendo un gran auge en Lleida y a nivel general, y consideró que “todo lo que sirva para animar el consumo es el objetivo de las empresas”.

En cambio, Pimec Comerç, igual que los dos años anteriores, organizará una campaña alternativa para poner en valor el comercio local, que no está basada en descuentos, y diferenciarse así de las franquicias y grandes superficies que sí apuestan por el Black Friday. Manel Llaràs, portavoz de Pimec Comerç Lleida, indicó que esta vez avanzarán la iniciativa a los días 15, 16 y 17 y apuntó que la capital del Segrià acogerá la presentación de la campaña a nivel catalán, puesto que participarán también establecimientos de toda Catalunya. “Lleida fue la impulsora y ahora la lidera” a nivel general, remarcó.