Una sociedad más hipertensa

La hipertensión arterial ya es el diagnóstico más frecuente de los pacientes adultos en los CAP. En 2022 no estuvo entre los cinco principales motivos de consulta en las regiones sanitarias del llano, Tarragona, Girona, Catalunya central y el área metropolitana de Barcelona, pero las memorias sanitarias del departmanto de Salud muestran que el año pasado ocupó el primer puesto en toda Catalunya. Mientras, en el Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre y en Barcelona ciudad, la hipertensión ya fue el diagnóstico más frecuente en 2022, y se mantuvo el año pasado. La diabetes fue el segundo mayor diagnóstico en 2023.

“Durante la pandemia se redujeron mucho los diagnósticos de hipertensión, y cuando dejamos el Covid atrás empezaron a aparecer los que no estaban en el foco”, explica la médica de familia Mònica Solanes. La doctora y vicepresidenta segunda de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) atribuye el repunte de la enfermedad al aumento de mediciones de la presión arterial en la Atención Primaria, así como al mayor control de “enfermedades escondidas que debemos vigilar porque pueden acompañar a la hipertensión”.La doctora advierte de que “la obesidad y el sedentarismo están muy relacionados con la enfermedad, y en los últimos años está habiendo un incremento del peso medio de la población”. Solanes señala que la dieta equilibrada y el ejercicio físico es la receta más eficaz para prevenir los incrementos continuos de la presión sanguínea. Añade que el envejecimiento de la población también explica el aumento de las hipertensiones, ya que en la mayoría de casos se detectan entre los 45 y 50 años. La sal es el alimento que más provoca la patología. “Debemos reducir su ingesta porque hay una tendencia a que sea excesiva y existen otros condimentos que dan sabor, pero esto no quiere decir que no debamos comer nada de sal”, valora la doctora. Mariona Badia, médica del hospital Arnau de Vilanova, afirma que la hipertensión y la diabetes son “dos enfermedades muy frecuentes que repercuten en los riñones o el corazón” y señala que “la dieta mediterránea probablemente cuadruplica la cantidad de sal que recomienda la OMS”.

Personas con discapacidad ‘invisible’ piden más apoyo

La asociación de personas con discapacidad orgánica (Cocemfe) de Lleida celebró ayer una jornada en el hospital Arnau para visibilizar sus limitaciones y reclamar el acceso “a un diagnóstico adecuado y a tener apoyos sociales y laborales fuera de la clínica”. Lo afirmó el vicepresidente de la ONG, Ignacio Gracia, que explicó que la discapacidad orgánica –o invisible– proviene de una pérdida en la funcionalidad en uno o varios órganos internos a causa del desarrollo de condiciones de salud crónicas, por lo que la mayoría de sus afectaciones no son visibles de forma directa. Gracia indicó que la enfermedad renal crónica es la más común, y señala que en el hospital Arnau hay cerca de 500 pacientes que deberán iniciar el tratamiento de diálisis o recibir un transplante. La coordinadora de Transplantes del hospital, Mariona Badia, señaló que actualmente hay unos 70 pacientes en lista de espera y explicó que “siempre se ha dado más importancia a los momentos agudos de las enfermedades, pero hay pacientes que necesitan un seguimiento durante meses después del ingreso para apoyarles en su salud física y mental con más visitas médicas y ayuda para hacer las actividades de su vida diaria”.