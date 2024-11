Coche eléctrico 'desenchufado'

El coche eléctrico compartido entre la Universitat de Lleida (UdL) y la Paeria que fue presentado hace casi dos meses, durante la semana de la movilidad sostenible, aún no ha podido ser estrenado. Ese día, el 20 de septiembre, afimaron que el vehículo estaría a disposición del personal de ambas administraciones, pero lo cierto es que nadie lo ha podido utilizar porque todavía no llega corriente eléctrica al punto de recarga, ubicado en un aparcamiento de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) ubicado en el número 2 de la calle la Palma, punto desde el que siempre debe partir y donde se debe retornar. La cooperativa sin ánimo de lucro Sommobilitat, que proporcionó el vehículo, un Renault Zoe, y se encarga de gestionar el servicio, afirmó ayer que “la electricidad todavía no llega al punto de recarga porque la comercializadora está esperando información por parte de la distribuidora”. De este modo, el coche eléctrico está aparcado y en desuso hasta que funcione el cargador.

Este es el primer vehículo eléctrico compartido que existe en la ciudad de Lleida y su objetivo es promocionar la movilidad sostenible entre los trabajadores municipales y la plantilla de la UdL, así como entre la ciudadanía en general. El convenio entre las tres entidades establece que Paeria y UdL disponen de una ‘bolsa’ de horas de uso del coche. En concreto, de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas, el personal del ayuntamiento podrá utilizar el coche eléctrico de forma gratuita, puesto que se incorpora a la flota municipal. Por su parte, la plantilla de la UdL deberá abonar unos 2,5 euros la hora para usarlo y la universidad asumirá otros 2,5. Asimismo, las tardes y los fines de semana estará a disposición de todos los ciudadanos que se adhieran a la cooperativa a través de su aplicación, pagando diez euros una única vez. De hecho, con este pago único tendrán acceso a cualquiera del centenar de coches eléctricos que la cooperativa gestiona en otras ciudades. Además, para las personas que no forman parte de las plantillas de la Paeria o la UdL, Sommobilitat ofrece en la página web www.sommobilitat.coop diferentes tarifas para particulares (a partir de 4,5 euros la hora o 45 euros al día en el plan básico) y para empresas y organizaciones (muy diversas en función del coche y del plan que se escoja). La web también detalla que el vehículo siempre se debe dejar enchufado para que se recargue y que el siguiente usuario pueda utilizarlo.