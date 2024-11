El futuro mercado de Fleming tendrá un gran supermercado y 300 m2 para los paradistas

El mercado municipal de Ronda-Fleming tendrá un gran supermercado que hará de “locomotora comercial”, una superficie de 300 metros cuadrados para paradistas y espacios para talleres de cocina y degustaciones, exposiciones y actividades culturales, así como una zona maternoinfantil y de servicios. Un proyecto que presentó ayer la concejala de Promoción Económica, Pilar Bosch, que tiene como objetivo convertir Fleming “en un mercado del siglo XXI que será un polo de atracción”. Para ello, la Paeria convocará un concurso público para licitar la redacción del proyecto de reforma del espacio una vez el pleno municipal apruebe sus pliegos, que previsiblemente será en el de este mes, y a partir de entonces las empresas interesadas tendrán seis meses para presentar una propuesta. Una vez se haya adjudicado, la oferta ganadora tendrá 6 meses para redactar el proyecto ejecutivo para que las obras puedan empezar como tarde en abril de 2026, y durarán aproximadamente un año.

Bosch detalló que la “locomotora comercial” tendrá una superficie de 3.010 metros cuadrados entre el parking y la planta baja, la concesión tendrá una duración de 30 años y deberá tener un espacio para productos de proximidad y una aula gastronómica”. Señaló que hay empresas interesadas en instalarse. Por otro lado, la Paeria gestionará de forma directa el espacio para los paradistas. Actualmente hay cinco y “se les hará un acompañamiento para ayudarles a buscar nuevos espacios mientras dure la reforma y agilizar los trámites y permisos” dijo Bosch, que precisó que todavía no han definido la duración de sus concesiones.

Los 5 paradistas que ahora hay se irán cuando inicien las obras y el ayuntamiento les ayudará con los trámites

El director adjunto de Promoción Económica, Miguel Luis Lapeña, detalló que en los pliegos del concurso para la reforma del mercado tendrá un peso importante “la propuesta arquitectónica, el protagonismo de los paradistas en el mercado, la distribución del espacio, las características del aula gastronómica y los espacios compartidos y complementarios”. También exigen incluir elementos de economía verde, puntos de recarga de vehículos eléctricos en el parking, Wifi, pantallas informativas, controles de aforo automáticos y consignas de compra, así como espacios para personas de movilidad reducida, para reivindicar la salud alimentaria y una área maternoinfantil. Paralelamente, Bosch dijo que crearán una comisión de seguimiento de la concesión con representantes de la “locomotora comercial”.

“Es más de lo mismo, si nos vamos ya no volveremos”

A los cinco paradistas que quedan en el mercado de Ronda-Fleming no les convence la propuesta de la Paeria, ya que afirman que si deben abandonar el espacio durante las obras de reforma ya no volverán. Así lo asegura Josep Forcada, que regenta una carnicería y señala que “el ayuntamiento nos ha dicho que nos facilitarían los trámites para irnos a otro local mientras dure la reforma, pero yo tengo claro que si nos vamos ya no volveremos, o como mínimo será muy difícil”. La postura de Forcada y de los paradistas era seguir en el mercado durante la reforma o que les habilitaran un espacio alternativo “pero no lo han contemplado y todo apunta que los que estamos ahora no seguiremos y vendrán nuevos paradistas, por lo que sí que nos hacen un acompañamiento, pero hasta la puerta”. También recordó que la propuesta de habilitar una “locomotora comercial” en el mercado “ya se planteó antes, es más de lo mismo”.