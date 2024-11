Récord de opositores para optar a 60 plazas de auxiliar de la Paeria de Lleida

Ser funcionario está muy de moda y no hay mejor prueba para demostrar esta afirmación que las más de 800 personas que ayer se presentaron a las oposiciones para optar a las sesenta plazas de auxiliar administrativo de la Paeria, que se celebraron en el campus de Cappont de la Universitat de Lleida y transcurrieron sin incidentes. Inicialmente se inscribieron 1.037 personas, pero finalmente solo se presentaron 808, de modo que había un total de 13 aspirantes por plaza. Una circunstancia que provocó que los asistentes fueran a obtener la máxima puntuación. “Vista la competencia que hay no basta con aprobar, la prueba es bastante asequible, pero lo importante es sacar la nota más alta posible”, dijo en este sentido una de las aspirantes.

Las 60 plazas convocadas son para cubrir las vacantes de la plantilla municipal, que pueden estar ocupadas de forma provisional por personal interino. El ayuntamiento confirmó que la de ayer es la convocatoria de plazas para una misma escala profesional que más aspirantes ha registrado. De hecho, la mayoría de los que se presentaron eran interinos, tanto del propio ayuntamiento como de otras administraciones públicas, que buscaban ganarse la plaza. También hubo aspirantes que venían de la empresa privada que iban en busca “de la estabilidad y tranquilidad que te da tener una plaza de funcionario municipal”. No obstante, algunos reconocieron que venían “sin mucha preparación y a probar suerte”, ya que se habían presentado a varios procesos de oposiciones de otras administraciones públicas.

La prueba de ayer consistía en un ejercicio teórico tipo test con 50 preguntas y uno de práctico, además de una prueba de conocimientos de lengua catalana para aquellos que no tenían el nivel acreditado. En líneas generales, la mayoría de los preguntados reconocían que “la prueba es asequible, aunque algunas preguntas eran complicadas porque te pedían escribir artículos enteros de la Constitución o del código civil”. Otros en cambio apuntaron que “no había muchas preguntas trampa, pero la dificultad que tenemos ha sido que muchos no hemos tenido mucho tiempo para prepararnos las pruebas por el trabajo y la familia”. Por ello, varios aspirantes admitieron que “si me lo hubiera preparado mejor, la prueba no habría supuesto ninguna dificultad”.

El proceso de oposición tiene una puntuación máxima de 100 puntos y con la prueba de ayer se podía llegar hasta los 60. Los aspirantes que superen esta primera fase pasarán a la fase de concurso, en la que se evaluarán sus méritos con un máximo de 40 puntos. “La suerte ya está echada, hoy hemos demostrado lo que sabemos, y ahora evaluarán nuestro currículum”, dijo un aspirante tras hacer la prueba.