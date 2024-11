Larrosa ve "demasiado recurrentes" los robos en l'Horta de Lleida

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ve "demasiado recurrentes" los robos en l'Horta, después de trascender que el pasado fin de semana se produjeron al menos cuatro. "Es demasiado recurrente lo que está sucediendo. No se ha podido hacer ninguna detención, con lo cual no sabemos exactamente quién ha sido, pero todo apunta a reincidencias. La sensación de impunidad de los vecinos, también la tengo yo", admite, y recalca que "hemos de trabajar para que no se produzcan más, aunque es muy complicado".

Asimismo, lamenta que hoy ha tenido conocimiento de estos robos a través de la prensa. "He enviado una nota a la teniente de alcalde de Seguridad porque me he enterado por los diarios y he de avisar que no lo volveré a consentir. Hace unos días recibí al nuevo comisario (de Mossos) y se puso a disposición. Es un gran profesional, pero se ha errado en los sistemas de comunicación", asegura. "El alcalde es la primera autoridad en todos los sentidos y también el presidente de la junta local de seguridad, en la que reportan todos los cuerpos. No me enteraré más por los medios de comunicación. No es normal, porque sufro", remarca.

Señala que también ha solicitado información a la Guardia Urbana y a anuncia que el viernes, en el marco de Santa Cecília, "me dirigiré a todos los cuerpos de seguridad y plantearé una serie de reflexiones que han de ser un cuaderno de ruta y garanticen la seguridad de la ciudadanía". "Haré un llamamiento a la revisión de los procedimientos, de los procesos que tendrían que garantizar la seguridad de manera efectiva, incide, y recuerda que "estamos avanzando en el nuevo modelo de seguridad con la incorporación de tecnología de inteligencia aplicada con carácter preventivo y una reorganización interna en la Urbana para asumir este liderazgo".