Denuncian a un hombre en Alcarràs por infracciones contra la ley de protección animal

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la Región Policial Ponent (RPP) han denunciado a un hombre de 59 años, vecino de Alcarràs, por varias infracciones contra la ley de protección animal. La denuncia es el resultado de una investigación iniciada después de tener conocimiento que el individuo tenía más de 10 perros libres sin ninguna medida de seguridad ni el chip obligatorio para identificarlos.

Agentes del URMA constataron los hechos e informaron al propietario para que regularizara la situación de los animales. No obstante, en una actuación posterior la semana pasada, se comprobó que el hombre no había tomado ninguna de las medidas requeridas. Por este motivo, se lo denunció por tener los perros libres sin medidas de seguridad, sin el chip identificativo obligatorio y por no haber esterilizado algunos de los cachorros encontrados, ya que en este caso la esterilización es preceptiva según la normativa vigente.

Esta denuncia se enmarca dentro de los controles que los Mossos d'Esquadra están realizando los últimos meses en el Baix Segre para combatir la presencia de perros asilvestrados que entran en explotaciones ganaderas. Estos animales provocan ataques y estrés al ganado, causando pérdidas económicas significativas a los ganaderos de la zona.