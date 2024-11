El campus de Igualada de la UdL crece y llegará al millar de estudiantes en 2025

La Universitat de Lleida (UdL) tiene un campus en Igualada desde 2018 y en solo 6 años ha triplicado sus estudiantes, ha modernizado sus instalaciones y ha reforzado líneas de investigación en las que es referente. Este es el resultado de una apuesta que al principio se veía arriesgada, pero que ha logrado expandir la UdL hasta las puertas de Barcelona.

Corría el año 2015 cuando el ayuntamiento de Igualada contactó con la Universitat de Lleida (UdL) para ver si estaba interesada en implantar en la ciudad un grupo del grado Enfermería. La UdL asumió el reto y esta decisión marcó un antes y un después para la capital de la Anoia y la propia universidad, ya que ese “sí” fue la raíz del que ahora es el campus universitario de Igualada de la UdL, que este curso ha llenado las 850 plazas de las 8 titulaciones que ofrece entre grados, dobles grados y máster, y que en el próximo alcanzará el millar de estudiantes. Un campus que se ha consolidado en solo seis años gracias al trabajo conjunto de la UdL y del ayuntamiento de Igualada, que han logrado convertirlo en “la embajada de Lleida en la Catalunya Central”.

Así lo define el delegado del rector en este campus, Carles Capdevila, que recuerda que su creación fue “casi por casualidad”. Explica que “cuando la UdL puso en marcha Enfermería, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) impartía aquí Ingeniería Química e Ingeniería de Organización Industrial en un centro adscrito, pero en 2017 notificó que se desvinculaba del mismo al tener pocos alumnos y, a raíz de esta situación, el ayuntamiento nos planteó hacernos cargo de estos dos grados y le dijimos que sí”. Así, a partir del curso 2018-2019 la UdL pasó a gestionar directamente estos grados, además del de Enfermería y un máster sobre Ingeniería del Cuero. “No nos quisimos quedar allí, queríamos que el campus creciera y abrimos un doble grado de Fisioterapia y Nutrición y un grado dual de tres años de Técnicas de Computación Informática, que se cerró a los pocos años, y más adelante ofrecimos Ingeniería Informática, pero si en el año 2015 no hubiéramos dicho que sí a ir a Igualada, hoy no tendríamos este campus, que tampoco hubiera sido posible sin el apoyo económico de la Generalitat”, destaca Capdevila.

A pesar de esta apuesta firme de la UdL por asentarse en Igualada, el delegado del rector reconoce que los inicios no fueron fáciles. “Los profesores no lo veían un destino atractivo, mientras que entre los universitarios tampoco era un campus conocido, por lo que hicimos un gran esfuerzo económico para darnos a conocer y ha dado resultado”, señala Capdevila. Y es que a pesar que la mayoría de sus estudiantes son de la comarca de la Anoia y alrededores, “en el doble grado de Nutrición y Fisioterapia tenemos estudiantes de todo el Estado al ser un grado único, y lo mismo ocurre con Enfermería e Ingeniería Química. La prueba es que el pasado julio llenamos todas las plazas con la primera asignación”. A pesar de ello, la UdL quiere seguir captando alumnado, especialmente de fuera de la comarca de la Anoia, pero admite que uno de los déficits que tiene su capital “es que no tenemos buenas comunicaciones en tren y autobús con Lleida”.

En materia de instalaciones, el campus cuenta con el edificio de Pla de la Massa, inaugurado hace 10 años, sede de Ingeniería Química e Ingeniería de Organización Industrial y Logística. Por otro lado, la facultad de Enfermería y Fisioterapia ocupa el antiguo hospital de Igualada que, tras años de reformas y una inversión de 7 millones de euros, se estrenó el pasado abril y es el edificio más moderno de la UdL.

De cara al futuro, Capdevila señala que no tienen previsto ampliar la oferta de grados. Admite que “la gran aspiración de Igualada es tener el de Medicina, pero está muy difícil, mientras que otras facultades como la Derecho han mostrado interés en ofertar grados aquí”. También detalla que el ayuntamiento tiene una finca reservada para hacer una residencia de estudiantes, “que esperemos que se haga más pronto que tarde”. Precisamente, el Govern emitió el miércoles el primer informe favorable para construirla.