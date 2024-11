Plan 'renove' de las alcantarillas de Lleida

Período de retorno de 2 años

Período de retorno de 10 años

Soluciones planteadas

La simulación concluye que entran en carga los colectores de Alpicat, de la Clamor de Balàfia y de las calles Arquitecte Morera i Gatell (Vila Montcada), Almeria (Mangraners), avenida del President Josep Tarradellas y de Flix (La Bordeta), así como en algunos tramos de la margen derecha del río Segre y en el colector de salida de Llívia. También superan el 80% de su capacidad parte de las tuberías del Secà, Pardinyes, Clot, Cappont y el parque empresarial Entrevies. Asimismo, todos los aliviaderos entran en funcionamiento en algún momento y vierten aguas al río Segre.Además de los anteriores, en casos de lluvias de 10 años de período de retorno -más extraordinarias- prevé afectaciones en Balàfia (calle Penedès, Amsterdam, Rosa Parks, Manel de Montsuar, Josep Pla y Enric Pubill) y en Cappont, ya que es donde confluyen todos los caudales provenientes de Mangraners, La Bordeta, el polígono El Segre y el parque empresarial Entrevies. Se ve afectada también la avenida del President Josep Tarradellas, los alrededores del cementerio y del campo de futbol de La Bordeta. Solo el 0,3% de la red supera los 6 metros por segundo en algún momento. inversiones 28,1 mill ones de euros Inversiones necesarias estimadas en el plan. 15 millones son para la red actual y 11,6 sobre el nuevo planeamiento. 2,3 mill ones de euros Inversiones de alta prioridad. 1,1 corresponden a las obras de Alpicat, competencia de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).Renovar colectores para ampliar su capacidad, construir estanques de tormentas en los futuros crecimientos urbanísticos, implantar sistemas de drenaje urbano que favorezcan la infiltración al subsuelo de las aguas pluviales, construir nuevos aliviaderos controlados en el río Noguerola y sistemas de retención de sólidos en los de la canalización del río Segre -donde se deberá reducir el número de aliviaderos no controlados- y localizar y reducir los vertidos en la red de aguas blancas (que no han sido sometidas a ningún proceso de transformación, por lo que no perturban el medio).