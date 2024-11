Los abogados lamentan la “grave” falta de uso del catalán en la justicia

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 300 juristas participan desde ayer y hasta hoy en el Congrés de l’Advocacia Catalana en la Llotja de Lleida. Los abogados Jordi Pina y Judit Gené fueron los encargados de hacer la conferencia inaugural, en la que reflexionaron sobre la situación de la abogacía y los retos de futuro. Entre los principales problemas, según destacó Pina, se encuentra “la falta de aplicación del catalán en la administración de Justicia”. Cabe recordar que el último informe de la conselleria de Justicia apuntaba a que las sentencias en catalán en Lleida solo representaban el 9,37% en 2023. Una cifra que va en descenso, ya que 2022 el porcentaje era del 10,8% del total y en 2019, era

del 11,63%. Al respecto, Pina señaló que “desde los colegios de abogados tenemos que hacer que el catalán esté implementado”, e incluso lamentó que hay ciudadanos que creen que si usan el castellano se verán más favorecidos.

Entretanto, Pina, abogado del secretario general de Junts, Jordi Turull en el procés, lamentó que el Tribunal Supremo no está aplicando la ley de amnistía, que sí están haciendo otros tribunales, y que en este caso han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Es tanta la no aplicación de la amnistía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos preguntó por esta cuestión al Estado español”, recordó. En este sentido, reflexionó que “cuando las interpretaciones de la ley tienen motivos espurios crean inseguridad jurídica” y señaló que la ley de amnistía “es clarísima y no hay dudas a la interpretación”.

Sobre el congreso de la abogacía catalana, la decana Col·legi de l’Advocacia de Lleida, Antònia Martí, destacó que es la primero que se celebra en la capital leridana y que acogerán 20 jornadas de formación, cuyo balance se hará hoy al mediodía. Por su parte, Pina aseguró que estos congresos sirven “para fomentar la autoestima del colectivo” y opinó que los abogados “somos parte fundamental del mundo judicial porque defendemos los derecho de todos los ciudadanos”. En las jornadas se debaten cuestiones claves en diferentes ámbitos para el ejercicio de la profesión en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y normativos.

“La IA puede hacer una justicia más rápida, pero no más justa”

La letrada Judit Gené abordó los cambios tecnológicos a los que se enfrenta la justicia y la abogacía en el ejercicio de su profesión, incluida la irrupción de la Inteligencia Artificial. En su opinión, señaló que “puede contribuir a una justicia más rápida, pero no necesariamente más justa”, sin olvidar otras herramientas de eficiencia. Asimismo, destacó que la abogacía debe “seguir defendiendo la posición de la mujer, reforzarla, evitar que sigan existiendo los techos de cristal, sobre todo en los ámbitos más superiores tanto en la abogacía como en la judicatura”. También señaló que su profesión “defiende los derechos de las personas y hace una sociedad mejor”.