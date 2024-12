Vecinos denuncian robos continuos en coches de las calles de la Zona Alta de Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de la Zona Alta de Lleida han denunciado una serie de robos continuos en los vehículos estacionados en las calles del barrio. Una residente de la calle Sans i Ribes afirma: "En dos semanas me han roto los cristales dos veces. No me han robado nada de valor, aparte de unas gafas de repuesto, porque ya no dejo nada dentro del coche".

La afectada, quien ha reportado los incidentes a los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, lamenta la "alta frecuencia" de este tipo de robos durante el último año, señalando que han aumentado "de forma preocupante" desde finales del verano. Detalla que el pasado 11 de noviembre forzaron las ventanillas de hasta nueve vehículos aparcados en la calle Humbert Torres, hace una semana robaron en tres coches en Camp de Mart y este lunes sustrajeron pertenencias de otros dos estacionados en Alfred Perenya.

La vecina solicita un incremento de la presencia policial en la zona para lograr un efecto disuasorio. "La Guardia Urbana me dijo que no cuentan con suficiente personal y que los Mossos están desbordados", se lamenta.

Deterioro del entorno urbano

Por otro lado, los residentes denuncian un aumento de la suciedad en varias calles del barrio y que algunas baldosas levantadas han provocado tropiezos y caídas de transeúntes. Añaden que un pequeño grupo de personas alimenta diariamente a gatos callejeros, lo que ha generado un notable incremento de su población.