Indignación por la escalada de la delincuencia en Lleida: “ya no es que te roben, es que te queman la casa”

Impotencia, indignación, rabia, inseguridad y desesperación. Es lo que sienten las dos familias de la partida Montcada, en l’Horta, a las que ladrones quemaron la casa el sábado por la noche ( ver SEGRE de ayer ). Ambas atendieron ayer a este periódico mientras seguían intentando recuperar objetos y recuerdos de los hogares.

Anna Clop lamenta que “ya no solo es que te roben, es que te queman la casa. Ha quedado inhabitable. Es un problema muy grave para l’Horta. Deben hacer algo de manera urgente porque no podemos seguir así”. Su casa fue la primera de las dos que asaltaron. Ocurrió sobre las 21.30 horas. “Mis padres se fueron sobre las seis de la tarde y yo sobre las ocho y media. Conecté la alarma. Lo siguiente que supe es que la casa estaba ardiendo”.

Un ladrón lanzando un tronco contra la cámara de seguridad

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron cómo dos encapuchados lanzaron troncos para romper una de las cámaras. Después cortaron la luz, lo que hizo que la alarma no saltara y que no haya otras grabaciones. Los individuos cogieron un banco que había en la entrada para escalar hasta el balcón de la primera planta. Tras revolverlo todo prendieron fuego al inmueble y a una furgoneta. “Estamos totalmente conmocionados, nos sentimos inseguros. Agradecemos al apoyo de los Mossos y la Guardia Urbana pero no es suficiente”, añadió.

Imagen de los encapuchados y de la furgoneta que quemaron

Algo parecido ocurrió poco después en una casa que se encuentra a menos de un kilómetro y en la que vive un matrimonio de 90 y 83 años que estos días están fuera de Lleida. “Nos avisaron porque saltó la alarma de incendio de la teleasistencia”, explican las hijas del matrimonio, que añaden que “es la casa familiar. Aquí está nuestra vida. La saquearon, se llevaron dos bicis, una escopeta de perdigones y prendieron fuego en tres puntos diferentes. Se ha quemado entera”.

Anna Clop mostra com li van deixar la casa els lladresAMADO FORROLLA

El incendio se produjo sobre las 23.00 horas. Agentes encontraron la escopeta, que está siendo analizada. “Mis padres lo han perdido todo. No les queda ni ropa. Son personas vulnerables. Esto es insostenible ¿Qué más tiene que ocurrir?”, afirman.

Encarcelado el ladrón multirreincidente arrestado el viernes

El juzgado de guardia de Lleida decretó el ingreso preventivo en prisión sin fianza para el hombre de 47 años y con 30 antecedentes que fue arrestado el viernes por los Mossos d’Esquadra, que le sorprendieron robando en una finca de la partida Copa d’Or. Llevaba joyas, dos teléfonos móviles y herramientas utilizadas para los asaltos. Había entrado en la finca haciendo un agujero en la valla perimetral y después, abriendo una de las ventanas de la casa.

El fin de semana hubo otros dos robos en la partida Vallcalent que se suman al asalto que protagonizaron dos jóvenes el fin de semana anterior en una vivienda de la partida de Marimunt cuando amenazaron a una anciana de 87 años con un cuchillo, como avanzó SEGRE. Consiguieron llevarse joyas y dinero. Además, cabe recordar que hace un mes tuvo lugar una situación similar a lo vivido el sábado en la partida de Montcada.

Vecinos de la partida Boixadors denunciaron que habían entrado a robar en tres casas y que habían incendiado una de ellas. Además, en uno de los casos los ladrones también habían causado destrozos en un vehículo, al que reventaron los cristales de las ventanillas.El presidente de la comisión de l’Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida, Francesc Montardit, explicó ayer que “es una situación que se repite cada fin de semana. No puedes irte tranquilo de tu casa y estos dos últimos casos son todavía más graves”.

Los vecinos están indignados ante esta escalada de delincuencia. “Existe una sensación de que hay impunidad que se mezcla con la sensación de inseguridad”, añadió Montardit. En este sentido, hay vecinos que explican que han reducido sus salidas a otros lugares ante el temor de ser víctimas de un robo.