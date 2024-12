La comunidad musulmana, dispuesta a hacer una oferta para quedarse la finca de Els Frares

La comunidad musulmana Ibn Hazm, que hasta hace unos meses utilizaba los pabellones de Fira de Lleida para sus rezos, prevé presentar una oferta para optar a la concesión de una finca municipal en el polígono industrial del Camí dels Frares para construir una mezquita, una vez la Paeria concrete las condiciones del concurso. Así lo confirmó ayer un portavoz de esta entidad religiosa, que es la comunidad islámica con más fieles de la ciudad, que señaló que “las conversaciones con el ayuntamiento van por buen camino y nuestra intención es presentar oferta una vez conozcamos las condiciones, que ya se retocaron para adaptarse a nuestras demandas, por lo que es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar”.

El gobierno municipal anunció en noviembre del año pasado que licitaría la concesión de una finca de 8.429 metros cuadrados situada entre las calles D, L, S y E del polígono dels Frares para que la entidad religiosa que lo desee construya un templo. Inicialmente, la concesión iba a tener una duración de 50 años y su canon anual iba a ser de 61.156,35 euros, el 6% del valor de la finca.

Tras conocer estas condiciones, la comunidad Ibn Hazm, que no tiene un templo fijo desde hace más de una década, decidió no optar a esta concesión tras someterlo a votación de sus miembros. Entonces, presentó alegaciones para ampliar la concesión de 50 a 75 años y que el canon fuera gratuito. Tras meses de negociaciones, hace dos semanas la Paeria aceptó aumentar la duración de la concesión y reducir su canon, que no será gratuito pero si inferior al inicial, e informó que una vez los servicios jurídicos tengan la propuesta la harán pública. Desde el gobierno municipal ya daban casi por hecho que presentarían una oferta y que la concesión de la finca sería “la solución final” a un problema que dura décadas.

Otros grupos religiosos también estarían interesados en el solar

Además de la comunidad musulmana, algunas de otras confesiones han mostrado interés para optar a la concesión de esta finca municipal. Al inicio del proceso, en diciembre de 2023, una entidad evangelista dijo que no descartaba presentar una oferta, mientras que desde el gobierno municipal apuntaron que otra comunidad cristiana protestante también se había interesado.