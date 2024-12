La Zona de Baixes Emissions de Lleida ja escalfa motors per entrar a funcionar l'1 de gener

La comisión de Seguridad y Movilidad aprobó inicialmente ayer la ordenanza y el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya primera fase entrará en vigor el 1 de enero en todo el Centro Histórico. Fue aprobada con los votos a favor del PSC y Junts y en contra del resto de la oposición, y su validación definitiva se hará en el pleno de la próxima semana.

La primera fase afectará a la zona comprendida entre Rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba y Príncep de Viana (todas estas vías quedan fuera de la ZBE). Así se mantendrá hasta 2028, cuando se ampliará a los barrios colindantes y en 2030 llegará hasta Cappont, de modo que las fronteras finales de la ZBE serán Passeig de Ronda, Príncep de Viana y la carretera Ll-11.

Respecto a cómo funcionará la ZBE, la ordenanza establece que los vehículos matriculados en la ciudad no se verán afectados y podrán circular libremente por ella, al igual que los que tengan etiquetas 0, ECO, C y B. A su vez, los que no tengan ninguna de estas etiquetas no podrán circular por el Centro Histórico de lunes a viernes entre las 7.00 y las 20.00 horas. Se aplicará una moratoria que durará seis meses en la que solo se informará de la ZBE a los vehículos sin etiqueta y no se multará. También habrá excepciones para los vehículos que presten servicios de emergencia, sanitarios o los de las familias con rentas bajas (ver desglose).

Para regular las entradas y salidas de la ZBE y sus fases posteriores, la Paeria habilitará 10 puntos de control con 23 cámaras, otras 4 que se pondrán en el Centro Histórico y entre 3 y 5 sensores de emisiones.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Lleida ya calienta motores para entrar a funcionar el 1 de enero

ERC estudia recurrir por vía judicial la ordenanza



El grupo municipal de ERC está estudiando impugnar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ya sea presentando un recurso de reposición o recurriéndola ante el juzgado de lo contencioso-administrativo al considerar que ha habido “deficiencias graves” en su tramitación. Según su portavoz, Juanjo Falcó, el documento “no cumple los requisitos legales mínimos, especialmente los relacionados con la consulta pública, que no se hizo con los estándares fijados”. Falcó añadió que la ordenanza tampoco tiene un calendario detallado y que el hecho de que su aprobación inicial se hiciera a la vez que el documento técnico vulnera la normativa vigente.

Sobre la comisión de ayer, fuentes municipales informaron que se presentaron 4 alegaciones, una de ERC y el resto de entidades y asociaciones de transporte, de las que se aceptaron parte de sus observaciones técnicas.

En otro orden, el portal de contrataciones de la Generalitat publicó ayer los resultados del concurso público para la nueva aplicación de pago de la zona azul de la ciudad. La empresa Blinkay, que es la que presta servicio actualmente, fue la que obtuvo la puntuación más alta.