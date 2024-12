La Paeria convocará oposiciones para cubrir 96 plazas de su plantilla

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento convocará oposiciones para cubrir 96 plazas de la plantilla municipal, de las cuales 80 son de funcionarios de carrera y 16 de personal laboral. Una convocatoria que aprobó ayer la comisión de Buen Gobierno y que tendrá como novedad que todos los aspirantes, sean para la plaza que sea, harán la misma prueba de conocimientos generales, aseguraron desde el gobierno municipal.

De estas 80 plazas de funcionario, una es para técnico de salud pública; dos de técnico ejecutivo; tres de técnico superior en gestión cultural; uno de técnico de medio ambiente; cuatro de técnico administrativo general; dos de profesor auxiliar en el conservatorio; una de restaurador; cinco de técnico de grado medio; dos de técnico superior de prevención de riesgos; cinco de técnico medio de educación; una de técnico superior de informática; seis de técnico superior en educación infantil; dos de técnico de inspección tributaria; nueve de técnico auxiliar en informática; dos de arquitecto técnico; tres de oficial de obras y servicios; dos de oficial electricista; nueve de conserje escolar; ocho de subalterno de ordenanza; dos de subalterno de gestión; y dos de vigilante de mercados.

De las 16 plazas de personal laboral a cubrir, ocho son para profesor titular de la escuela de arte; cinco de oficial de obras y servicios; una para psicólogo; otra de trabajador familiar y otra más de auxiliar de mantenimiento en instalaciones deportivas.

Para optar a una de estas plazas se debe tener nacionalidad española y más de 16 años, no tener antecedentes penales y tener la titulación para la categorías a las que se presenta. Sobre la prueba, que todavía no tiene fecha, la fase de oposición tendrá 60 puntos y constará de test de conocimientos generales (15 puntos), otro de específicos (20) y un ejercicio práctico (25) y acreditar el C1 de catalán y el B2 de castellano. El concurso de méritos tendrá cuarenta puntos.

Este anuncio llega después de que el 16 de noviembre la Paeria celebrara oposiciones para 60 plazas de auxiliar administrativo, a las que se presentaron la cifra récord de 808 aspirantes.

Las tarifas de los taxis subirán un 2,8% el próximo año

Las tarifas de las dos compañías de taxi de la ciudad aumentarán sus tarifas un 2,8% de media el próximo año. Un incremento que plantearon de forma conjunta las dos empresas y que fue aceptada en la comisión de ayer después de que la Comisión de Precios de Catalunya planteara exactamente esta subida de precios. De este modo, el precio del kilómetros los días laborables de 7.00 a 21.00 horas será de 1,13 euros, un 2,73% más que ahora, que es de 1,10, mientras que para por la noche, sábados y festivos será de 1,4 euros, un 2,94% (ahora vale 1,36). El coste de la hora de espera será de 24,12 euros en horario diurno, un 2,9% más, y de 28,81 por la noche, sábados y festivos, un 2,89% más. La percepción mínima será de 5,33 euros los laborables (2,90% más) y de 6,29 € en horario nocturno, sábado o festivo (2,95% más). Por último, la recogida a domicilio será de 1,75 € los laborables de día (2,94% más) y de 2,14 euros por la noche, sábados y festivos (2,88% más). Cabe recordar que para este año también se acordó subir las tarifas un 2,6%, por lo que en 2 años habrán aumentado un 5,4%. Por otro lado, la comisión informó de la propuesta de renovar a la Síndica de Greuges, Dora Padial, cinco años más.

Rechazan todas las alegaciones a las ordenanzas fiscales de 2025

La comisión de Buen Gobierno rechazó ayer las alegaciones presentadas contra las nuevas ordenanzas fiscales, que incluyen una fuerte subida de la tasa de la recogida de basura. La teniente de alcalde responsable de Hacienda, Carme Valls, afirmó que la presentada específicamente para modificar esta tasa, del Ateneu Popular Baula, se basaba en cifras que “no son reales” y proponía sistemas alternativos que “no son factibles”. Otra de la Federación de Hostelería pedía cambios parciales en este gravamen para posibilitar que los locales de ocio pagaran menos que los restaurantes y bares, lo que el gobierno municipal tampoco ve viable. También fue denegada una presentada por la entidad Sostre Cívic, que pedía una rebaja para el ICIO de nuevas viviendas sociales. Valls señaló, no obstante, que en este caso no se ha aceptado porque no podía incorporarse a las ordenanzas de 2025 tal y como estaba redactada, pero sí quieren incluirla en las de 2026. Asimismo, en la comisión municipal de ayer también se rechazó las alegaciones de un particular. En cambio, tal como avanzó este diario, se aprobó la presentada por la Federación de Vecinos para rectificar la supresión de bonificaciones por las placas solares fotovoltaicas instaladas en viviendas.