Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre declaró este miércoles en la Audiencia de Lleida que un compañero de trabajo le ofreció 10.000 euros por asesinar a su excuñada en Juneda. Unos hechos que, según explicó, tuvieron lugar en octubre de 2021 y que él mismo denunció tras acudir a una comisaría de los Mossos d’Esquadra. Acompañado de una intérpretre, este testigo dijo que había sido compañero de trabajo del acusado durante años y que un día le propuso el asesinato. “Me dijo que tenía que matar a una mujer y que debía parecer un robo.

Era obligatorio que lo hiciera en una hora en la que él estuviera trabajando, que me tenía que llevar algún objeto de ella y que no debía seguir con vida”, declaró. A preguntas de la fiscal de por qué presuntamente el acusado quería acabar con la vida de su excuñada, este testigo dijo que “solo me dijo que le molestaba”. Explicó que le enseñó un sobre “con un dineral”, unos 10.000 euros, y que le llevó hasta la casa de la víctima. “Fuimos un sábado, estaba oscuro y me dijo a qué hora salía de casa”, añadió. Asimismo, admitió que le pidió un adelanto de 3.000 euros, aunque remarcó que no tenía intención de llevar a cabo el encargo. “Me insistió, pero antes de que acabara el plazo que me había dado de dos semanas fui a los Mossos, quería salvarla”, declaró.

La víctima señaló que hacía años que tenía discrepancias con su excuñado por unas tierras y por el divorcio con su hermana, en cuyo testamento había dejado el usufructo de sus granjas a su hermana. Incluso explicó que habían interpuesto más de 20 denuncias por diferentes daños y una concreta contra el acusado por amenazas. Cuando le llamaron los Mossos para explicarle el supuesto plan para matarla, señaló que “me sorprendió mucho porque ya no formaba parte de mi vida”. Aseguró que desde entonces no va sola casi a ningún sitio. “Tengo mucho miedo de que me pase algo”, añadió, por lo que, dijo, recibe tratamiento psicológico.

Por su parte, un sargento de la unidad de investigación de los Mossos de Lleida dijo que en el ordenador del acusado encontraron decenas de búsquedas sobre el domicilio de la víctima, información sobre cómo impugnar un testamento así como de una pistola con silenciador. Los investigadores dieron credibilidad a la denuncia y señalaron que el testamento fue el “detonante” para la propuesta de asesinato. Sin embargo, el acusado lo negó todo y admitió que llevó al denunciante a casa de su excuñada pero para que le pidiera trabajo y atribuyó las búsquedas en Internet a su interés por informarse. La Fiscalía mantuvo su petición de que le impongan 8 años de prisión.