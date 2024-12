El pequeño comercio de Lleida prevé una 'muy buena' campaña de Navidad

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Diciembre es el mes del año más importante para los comercios, todos envueltos en una frenética campaña navideña que supone entre el 20 y el 50% de las ventas del año en función del sector. “Esperamos una mejor campaña que el año pasado y más parecida a las de antes de la pandemia, que ya es mucho”, afirma el presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs. Explica que el consumo presencial en las tiendas ha mantenido buenas pautas durante todo el año, por lo que “prevemos una muy buen diciembre” para las pequeñas y medianas empresas. Las asociaciones de comerciantes del Eix Comercial y la Zona Alta, por su parte, explican que la gran afluencia de personas que pasean por las zonas céntricas les ha hecho empezar con buenas perspectivas sus siete jornadas más importantes del año, las previas al día de Navidad.

“Estamos manteniendo el mismo volumen de ventas de 2023, pero este año se están distribuyendo más durante toda la semana y los domingos son algo más tranquilos”, valora la presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, que considera que no son necesarios tantos festivos de apertura comercial. “El día 29 no tiene ningún sentido, muchas tiendas no abrirán”, asegura. Una portavoz de la asociación de la Zona Alta explica que “hay comercios que abren todos los días que pueden, pero generalmente nos ponemos de acuerdo para abrir o cerrar los mismos días festivos”. Una treintena de tiendas de la zona, además, han organizado un ‘calendario de adviento’ en el cada una ofrece productos especiales o promociones durante un día de diciembre.

Más allá de las zonas más céntricas, Llaràs afirma que los comerciantes de los barrios y de las capitales de comarca, “donde costaba un poco más arrancar” la campaña, también están percibiendo que “muchas personas prefieren hacer sus compras navideñas a pie de calle y no confían tanto en el online”. Al respecto, asegura que “hay clientes algo escarmentados con falsas ofertas del Black Friday y tienen mucha más precaución”, pero añade que “internet puede ser un gran aliado si se utiliza bien, como un complemento”.