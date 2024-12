La falta de plazas de prácticas frena la oferta de FP online

Jornadas sobre emprendimiento ■ El centro de FP Ilerna celebró hasta ayer los Start Up Days, una actividad que quiere promover el emprendimiento entre sus estudiantes. - ILERNA

Las dificultades de encontrar empresas que ofrezcan plazas para las prácticas de Formación Profesional no solo afectan a los centros convencionales, sino que ha generado problemas a la oferta online de Ilerna, centro con sede en Lleida que es líder en este ámbito a nivel estatal. Responsables de Ilerna confirmaron que esta situación afecta a los alumnos de Imagen para el Diagnóstico en Andalucía, Madrid y Bilbao. Detallaron que un 17% de los de este ciclo están pendientes de hacer las prácticas y que han limitado las plazas de nueva matrícula. En este sentido, indicaron que esta titulación tiene mucha demanda, que en las prácticas cada alumno necesita disponer de una máquina y que en varias comunidades se da prioridad a los alumnos de los centros públicos frente a los de los privados. Añadieron que están haciendo todo lo posible para solucionarlo y que en junio o julio todo quedará normalizado.

Los problemas para las prácticas han provocado la creación de foros de estudiantes críticos con la gestión de Ilerna, en los que hay quienes dicen que llevan meses esperando, que han tenido que buscarlas ellos mismos o que tienen dificultades con trámites que dependen del centro. Este niega que no las facilite y destaca que, excepto en este ciclo, en el resto no hay problemas más allá de los que puedan generar situaciones personales, como por ejemplo que alguien quiera hacerlas en un horario o de una manera que no se adapta a la normativa. “Hay una normativa que tenemos que cumplir y hay que hacer al menos 25 horas semanales de prácticas”, indicó su CEO, Jordi Giné, que añadió que cuentan con “una estructura para acompañar al alumno”. Todos los ciclos tienen una duración teórica de dos cursos, de los que un semestre es de prácticas. Precisamente, Giné indicó que si hubiera más empresas que acogieran prácticas podrían ampliar su oferta.

Destaca que las reclamaciones son ínfimas en relación al alumnado

La Agencia Catalana de Consumo ha recibido en cuatro años 85 reclamaciones y una decena de denuncias contra tres empresas de FP online -Ilerna, CCC y el grupo Planeta Formación y Universidades-, según informaron ayer la Cadena Ser y El País. Detallaron que de ellas se han derivado 6 inspecciones, 3 expedientes y una sanción de 25.100 €, y que 58 reclamaciones y 8 denuncias son de Ilerna. Al respecto, Giné contrastó estas cifras con el gran número de alumnos. “En 10 años hemos recibido una sanción por una cláusula de un contrato cuando hemos tenido 200.000 alumnos”, destacó.