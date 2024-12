Las familias de los centros Alba y Espiga celebran mantener las líneas de I-3

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las asociaciones de familias de alumnos (AFA) de las escuelas Alba y Espiga celebraron ayer que Educación haya decidido finalmente mantener, sin condiciones, dos líneas de I-3 en cada una de ellas. No obstante, esperan “ver por escrito” ese compromiso, que el jueves se comunicó por teléfono a las direcciones de ambos colegios. Asimismo, la portavoz de la AFA del Alba espera que la decisión de no cerrar los grupos no se limite solo al próximo curso, sino que sea sostenida en el tiempo y alentó también a modificar el mapa escolar de Lleida. La portavoz del AFA de la Espiga también manifestó su satisfacción por mantener la segunda línea y elogió que los servicios territoriales de Educación hayan logrado convencer a la conselleria.

Asimismo, en el pleno de la Paeria de ayer se aprobó una declaración institucional que pedía mantener las dos líneas de I-3 en las escuelas Alba y Espiga, revisar las ratios de las aulas y el mapa escolar para garantizar la oportunidad de acceso a estos colegios respecto otros centros y prever la implantación de nuevos colegios en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que está en proceso de redacción.

Padres y alumnos del colegio Espiga estrenan el nuevo carril bici habilitado hasta el centro

Por otra parte, padres y alumnos de la escuela Espiga organizaron ayer el último ‘bicibús’ del año, que sirvió también como estreno del nuevo carril bici que la Paeria ha habilitado hasta el centro. Celebraron disponer al fin de esta infraestructura, largamente reivindicada, aunque apuntan que “no es” como les hubiera gustado porque “no está conectado con el resto de la red de carriles bici de Lleida”. La asociación de familias de alumnos apuntó también que lo ven un poco peligroso por la proximidad con los coches, al no haber ampliado al calzada.