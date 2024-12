Lleida estrena cinco buses urbanos 100% eléctricos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida estrenó ayer el primero de los cinco autobuses urbanos 100% eléctricos que la Paeria ha incorporado a la flota, en el marco del plan de movilidad urbana y sostenible, que tiene como objetivo impulsar un transporte urbano más ecológico. Tras las vacaciones navideñas, el 7 de enero, se pondrán en circulación los otros cuatro, que actualmente se están acabando de rotular, y en septiembre está previsto añadir otros tres. Los nuevos vehículos son de la marca Irizar e-mobility y con ellos la flota de buses alcanza los 49, de los cuales 46 son propios y 3, cedidos por Moventis, la concesionaria del servicio. Además de los 5 eléctricos, hay 16 autobuses híbridos, de modo que cerca del 40% del total son sostenibles. Los buses eléctricos no están asignados a una línea en concreto sino que se distribuirán en función de las necesidades. Cada vehículo tiene una potencia de 180 kw y el tiempo de recarga es de entre 4 y 6 horas. La Paeria dispone de ellos desde hace semanas, pero no los podía poner en funcionamiento al no haber instalado cargadores. Ahora ya están listos cinco puntos de recarga, que están en la sede de la Asociación Provincial Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera en el polígono El Segre, y han sido instalados por la empresa Electra Homedes. También está prevista la construcción de tres más y una nueva estación transformadora para poder incorporar más vehículos eléctricos en el futuro.