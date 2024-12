Roban una escopeta y causan daños en otros dos asaltos en l'Horta

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana investigan dos nuevos robos en casas de l’Horta, en las partidas de la Caparella y Sant Just. En uno de ellos sustrajeron una escopeta de caza. En el primero, el de la Caparrella, sus dueños lo descubrieron a primera hora de la tarde del viernes. Los ladrones saquearon la vivienda, de donde se llevaron una escopeta, un pico, un martillo y una sierra, entre otras cosas. También accedieron a un almacén donde había un coche antiguo y arrancaron la radio. El segundo caso se produjo alrededor de las 20.00 horas del viernes en una casa de la partida Sant Just. Los ladrones arrancaron una reja de una ventana, la reventaron y revolvieron armarios, cajones y muebles para llevarse objetos de valor. Sus dueños no se encontraban dentro en el momento del asalto. En este sentido, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra volvieron a llevar a cabo entre la noche del viernes y la madrugada de ayer diversos controles en varias zonas de l’Horta.

El presidente de la comisión de l’Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida (FAVLL), Francesc Montardit, afirmó que “los vecinos vivimos esta situación con el sufrimiento de que, cuando llega el viernes por la tarde, a ver a quién le toca este fin de semana ser la víctima de un robo. Es una rutina que se repite”. Además hizo un llamamiento al vecindario “para que estemos alerta para ayudar a los cuerpos policiales a avanzar en las investigaciones” y recordó que las entidades vecinales colaboran “estrechamente” con los Mossos y con la Urbana. Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos del Camí de la Mariola, Marina Pifarré, aseguró que “la mayoría de vecinos ya no se sienten seguros en sus propias casas. Hemos tenido que invertir en medidas de seguridad como alarmas y cámaras, pero no es suficiente”. Por ese motivo, exigió “mayor presencia policial en la zona y la implementación de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos”.

Cabe recordar que en las últimas semanas se ha impulsado la plataforma Horta Segura, tras el asalto y posterior incendio de dos casas en la partida de Montcada.