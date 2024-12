Tres robos en casas de l'Horta de Lleida y en uno de ellos sorprenden al ladrón

Otros tres nuevos robos en casas de l’Horta. Según informó ayer la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida (FAVLL), a última hora del miércoles hubo un robo en una casa de la partida Plana del Bisbe y dos tentativas. En estos últimos, en una de las viviendas los dueños sorprendieron a un ladrón cuando ya se encontraba dentro mientras que en la otra intentaron acceder por dos sitios sin éxito. Francesc Montardit, presidente de la FAVLL, aseguró que “ni por Navidad podemos estar tranquilos. Es evidente que algo está fallando en esta sociedad cuando no se puede pararle los pies a la delincuencia.

Entendemos que al nivel de 0 delitos no estaremos nunca, pero no deberíamos estar en este nivel de frecuencia que tenemos en l’Horta. Los profesionales y políticos deberían encontrar pronto una solución”. Estos robos se suman a los que hubo hace diez días en las partidas de la Caparella y Sant Just. En uno de ellos sustrajeron una escopeta de caza.

Precisamente, el pasado 13 de diciembre se presentó la Plataforma Horta Segura, una iniciativa para conseguir que se endurezca la ley contra los robos e impulsada por las familias Clop y Vidal, cuyas casas de la partida de Montcada fueron asaltadas y quemadas por ladrones. Han pasado dos semanas y ya cuentan con 700 adhesiones, la gran mayoría de vecinos de distintas partidas, de los que muchos han sido víctimas de robos. “Hacemos una valoración muy positiva”, comenta Anna Clop. Por su parte, el asesor de la plataforma, el abogado Pau Simarro, asegura que “tenemos proyectado mantener reuniones con todos los grupos municipales tan pronto como podamos y el día 31 de enero está prevista la presentación de la moción municipal”.

Simarro añade que “también tenemos contacto con algunos partidos a nivel de Catalunya para intentar que se sumen a nuestra línea de actuación. En enero tenemos intención de llevar a cabo reuniones en el Parlament”. Solicitan modificaciones normativas para una mayor agilidad procesal en las detenciones y encarcelamiento de los delincuentes, más sistemas de vigilancia (cámaras, tanto privadas como públicas), más presencia policial y endurecer las penas, entre otras medidas.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han aumentado la vigilancia y han llevado a cabo varios macrocontroles.