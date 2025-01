Ante el juez por estafar a una leridana con la compra de un perro

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado de lo Penal 2 de Lleida acogerá el próximo 9 de enero una vista preliminar sobre un caso de estafa en el que una leridana ha denunciado a dos responsables de una tienda de animales de Barcelona por engañarla con la compra de un cachorro de perro. Según explicó la víctima, se enfrentan a una petición de 6 meses de prisión por estafa, además del pago de la responsabilidad civil por el dinero ya recibido por el perro. El caso se remonta a 2019, cuando la víctima contactó por teléfono con esta empresa para comprar un perro. Señala que una amiga también quería adquirir un cachorro y se desplazó hasta la tienda física que tenían los denunciados en Barcelona. “Esto me dio confianza, porque podías tratar con una persona directamente, por lo que no desconfié”, añadió. Sin embargo, el tiempo fue pasando y la víctima no recibía el cachorro ni tampoco podía recuperar el dinero. “Ponían todo tipo de excusas, como la alimentación o que el perro no crecía lo suficiente.. te embaucaban”, afirmó. También habría otra persona afectada en Balaguer, que llegó a presentar denuncia en su momento ante los Mossos d’Esquadra. Asimismo, en este caso de Lleida, la víctima ha ganado el juicio por lo civil, y hay más denuncias en otras ciudades, como Barcelona. “Han jugado con nuestros sentimientos y no puede quedar como si no hubiera pasado nada”, reclama la víctima.