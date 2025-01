La asociación vecinal de La Bordeta denuncia la okupación de una casa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de La Bordeta denunció ayer la okupación de una casa en el número 10 de la calle Hostal de La Bordeta y pidió a la Paeria y la Guardia Urbana actuar lo antes posible para desalojar a los intrusos. “Es una casa de una sola planta que es de una familia de toda la vida del barrio pero que ya no reside allí, y desde el viernes vecinos de la zona nos avisaban de que había gente vigilándola y revisando sus accesos, por lo que nos pusimos en alerta”, dijo la presidenta vecinal, Mari Carme Guerrero. La okupación se produjo ayer a primera hora de la mañana y la asociación de vecinos llamó a la Guardia Urbana para que desalojara la casa. “Una patrulla se ha presentado poco después de las nueve de la mañana, ha comprobado que la cerradura de la puerta estaba forzada y no ha podido comunicarse con los okupas, por lo que se ha ido, pero no entendemos que no puedan hacer nada más al respecto”, lamentó Guerrero, que denunció una vez más los problemas que tienen en el barrio con los okupas, que afectan a varias viviendas de las calles Col·legi, Àger, Centre y también de Hostal de La Bordeta. La dirigente vecinal añadió que los okupas de esta casa “son muy numerosos y tienen varios niños a su cargo” y sospechan que se trata de la misma familia que hace unos meses intentó entrar a vivir de forma ilegal en otra vivienda situada en la avenida Pla d’Urgell.